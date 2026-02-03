"Спустя 72 часа" - ЕС и США согласовали с Киевом условия вступления в войну с Россией – FT

Опубликовано: 03.02.2026 12:01 , Обновлено: 03.02.2026

Власти Украины договорились со своими западными партнерами о дополнительных гарантиях безопасности, которые призваны обеспечить выполнение будущего мирного соглашения с Россией. Об этом 3 февраля написала газета Financial Times. По её информации, стороны согласовали условия, при которых страны Евросоюза и США фактически вступят в военное противостояние с Россией.

По сообщению Financial Times, в течение всего декабря и января этот план неоднократно обсуждался украинскими, европейскими и американскими официальными лицами и в итоге был согласован сторонами переговоров. Этот план поддержки Украины предусматривает “многоуровневый ответ” на любые нарушения согласованного перемирия со стороны России.

По данным издания, сам план условно разделён на 3 этапа. В случае нарушения мирного договора со стороны России союзники Киева пообещали:

В течение 24 часов направить Москве по дипломатическим каналам официальное предупреждение. Украинская армия при этом обязана будет предпринять действия для прекращения нарушения мирного соглашения.

В случае продолжения боевых действий предполагается запуск “масштабной реакции” со стороны “коалиции желающих” (так называют себя страны, официально участвующие в политическом процессе мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной, на данный момент к ней присоединились более 30 стран, включая инициаторов - Великобританию и Францию, а также Германию, страны ЕС, Канаду, Австралию, Японию, Турцию);

В случае расширения масштабов атаки в течение 72 часов после первой атаки ЕС и США обязуются дать скоординирован военный ответ. По плану, европейские силы сдерживания должны будут обеспечивать операции в воздухе, на море и на суше после прекращения огня при разведывательной и логистической поддержке США.

Согласно информации Financial Times, уже в эту в среду и четверг в Абу-Даби (ОАЭ) запланирована встреча представителей Киева, Москвы и Вашингтона для очередных переговоров, направленных на прекращение войны.

Отметим, что до сих пор власти США публично не подтверждали своей готовности к прямому военному вмешательству в конфликт с Россией. Украинской стороне Вашингтон публично лишь обещал некие расплывчатые “гарантии безопасности”, безо всякой конкретики и лишь при условии, что Киев заключит с Москвой мирное соглашение. Однако условия этого мирного соглашения до сих пор согласовать полностью не удаётся: Россия продолжает настаивать на выведении украинских войск из Донецкой области, на что украинские власти пойти не готовы.

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Впрочем, на днях сторонам всё же удалось договориться об “энергетическом перемирии” - отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры крупных городов в условиях наступивших экстремальных холодов. Как долго может продержаться это условное перемирие, пока неясно.

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