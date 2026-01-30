Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры

Опубликовано: 30.01.2026 11:30 , Обновлено: 30.01.2026

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ждёт главу Кремля Владимира Путина в Киеве на переговоры о мирном соглашении. Так он отреагировал на заявления России о том, что Зеленского приглашают в Москву.

«Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», — ответил президент Украины.

По его словам, встреча в Москве нереальна. “Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве”, - сказал президент Украины. По словам Зеленского, он готов на любой формат саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси.

Тем не менее Зеленский не исключил, что новая встреча делегаций Украины и России без участия глав стран в Абу-Даби может быть перенесена.

«Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была состояться в воскресенье. Мы договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень важно, чтобы на встрече присутствовали все, с кем мы договаривались, потому что все ожидают обратной связи. Но дата или место могут быть изменены. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти события, вероятно, могут повлиять на дату», — заявил президент Украины.

Ранее официальный Кремль на заявления Киева о готовности Зеленского встретиться с Путиным ответил, что это возможно только в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС (Информационное агентство России), отверг возможность встречи в других странах.

«Мы пока говорим про Москву. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные (возможные) рассуждения неуместны», — сказал он.

А 28 января помощник президента РФ (Российской Федерации) Юрий Ушаков пообещал, что РФ гарантирует Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет в Москву для встречи с Путиным.

Напомним, что Россия отказывается от личной встречи президентов Украины и РФ уже несколько лет. Зеленский же настаивал, что это может произойти в одной из нейтральных стран. Теперь же он предложил Путину прибыть в Киев.