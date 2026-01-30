Зеленский подтвердил "энергетическое перемирие" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вскоре после заявления Дональда Трампа, что на переговорах в ОАЭ (Объединённых Арабских Эмиратах) Украина и Россия действительно договорились об "энергетическом перемирии".
“Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы. Шаги по деэскалации способствуют реальному прогрессу в направлении прекращения войны”, - написал Зеленский.
Позднее в своем вечернем обращении Зеленский дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу 30 января ночью.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина прекратить удары по украинским городам из-за наступивших экстремальных холодов. В России официально перемирие не подтверждали.