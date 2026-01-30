Зеленский подтвердил "энергетическое перемирие" с Россией

Опубликовано: 30.01.2026 08:59 , Обновлено: 30.01.2026

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вскоре после заявления Дональда Трампа, что на переговорах в ОАЭ (Объединённых Арабских Эмиратах) Украина и Россия действительно договорились об "энергетическом перемирии".

“Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы. Шаги по деэскалации способствуют реальному прогрессу в направлении прекращения войны”, - написал Зеленский.

Позднее в своем вечернем обращении Зеленский дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу 30 января ночью.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина прекратить удары по украинским городам из-за наступивших экстремальных холодов. В России официально перемирие не подтверждали.