"Спросите Пригожина" - Зеленский заявил, что знает о попытках Запада тайно договориться с Россией

Опубликовано: 20.09.2023 08:37 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября заявил, что ему известно о попытках Запада заключить с Россией "теневые соглашения за кулисами". Он призвал мировое сообщество не доверять российскому руководству, поскольку "злу нельзя доверять".

“Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто”, — заявил в ходе своего выступления Зеленский.

[info_b]Согласно официальной версии Следственного комитета России, основатель ЧВК “ВАгнер” Евгений Пригожин вместе с девятью своими соратниками 23 августа погиб в авиакатастрофе под Тверью. Западные эксперты проанализировали видео падения самолета и пришли к выводу о том, что авиакатастрофа стала результатом взрыва — либо непосредственно на борту самолета, либо вызванного попаданием ракеты. По одной из версий, бизнес-джет Пригожина был сбит средствами российской ПВО.[/info_b]

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Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Зеленский также призвал к ядерному разоружению России, заявив, что “террористы не имеют права владеть ядерным оружием”.

“Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины: если бы не Россия, там никогда не было бы применено химическое оружие. Россия почти поглотила Беларусь, представляет угрозу для Казахстана и стран Балтии”, - заявил украинский лидер и напомнил о формуле мира, предложенной Киевом в прошлом году.

“Мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах”, - заявил Зеленский, подчеркнув, что эта формула - не только для Украины. По его словам, более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали её.

“Впервые в современной истории мы имеем реальный шанс прекратить агрессию на условиях народа, на который напали”, — отметил президент Украины, заявив, что его страна “делает всё для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну”.

“Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны возвратиться домой. А захватчик должен вернуться на собственную территорию”, - резюмировал Зеленский.

Видеозапись речи Зеленского на Генассамблее ООН Офис президента разместил на своём Youtube-канале.

Как отреагировали на речь Зеленского в Москве?

Речь Зеленского на Генассамблее ООН уже раскритиковали ряд российских дипломатов. Так, Родион Мирошник, занимающий должность “посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима”, назвал её “набором лживых пропагандистских штампов”, которые “не сильно воодушевили “цивилизованное сообщество”.

В свою очередь глава комитета Госдумы России по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал выступление Зеленского “антироссийскими “страшилками"", которые, по его словам, президент Украины озвучил из-за “провала украинского контрнаступления и снижения заинтересованности западных спонсоров”.

Напомним, перед поездкой в Нью-Йорк Зеленский пообещал сделать странам-членам ООН “четкое предложение” по уставу организации.

Зеленский прибыл в США, чтобы сделать «четкое предложение» ООН

“Нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их”, — пояснял Зеленский.