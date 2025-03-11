Спецпосланник Трампа заявил, что Зеленский принёс письменные извинения президенту США

Опубликовано: 11.03.2025 09:28 , Обновлено: 11.03.2025

Специальный представитель президента США Стив Виткофф 10 марта заявил, что президент Украины Владимир Зеленский направил своему коллеге Дональду Трампу письмо с извинениями после бурной публичной размолвки во время встречи в Овальном кабинете.

“Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете”, — заявил Виткофф в эфире телеканала Fox News.

Спецпредставитель Трампа назвал письмо Зеленского “прогрессом” и “важным шагом”, который позволил представителям Вашингтона и Киева провести “много обсуждений”, в том числе, с европейскими партнёрами, а также организовать предстоящую встречу в Саудовской Аравии, чтобы продолжить мирные переговоры о прекращении войны с Россией.

Как отметило издание The Hill, в недавнем обращении Трампа к Конгрессу он также заявлял о том, что получил письмо от Зеленского в попытке сгладить натянутые отношения между странами. Трамп заявил, что он оценил письмо, которое Зеленский, по его словам, направил через несколько дней после того, как США прекратили военную помощь Украине.

Сам же Зеленский в публичном пространстве лишь называл перепалку в Белом доме “достойной сожаления”, но от прямых извинений воздержался. При этом Зеленский дал понять, что Украина по-прежнему готова сесть за стол переговоров, в том числе, по сорванной сделке по редкоземельным минералам, на которую рассчитывали власти США.

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Говоря о предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, Виткофф заявил, что чиновникам предстоит обсудить протоколы безопасности для украинцев, территориальные вопросы и план дальнейшего развития страны.

“Это не сложные вещи, их просто… нужно выложить на стол, и каждый должен открыто заявить о своих ожиданиях, а затем мы сможем начать обсуждение того, как нам достичь компромисса”, — выказал своё мнение по предстоящим переговорам спецпосланник Трампа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты на встрече с представителями Украины и России в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, хотят услышать, на что стороны готовы пойти ради заключения мирного соглашения. По словам Рубио, Украине при любом раскладе “придётся пойти на территориальные уступки”.

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