Госсекретарь США заявил, что Украине «придётся пойти на территориальные уступки». Чего ждут от России?

Опубликовано: 11.03.2025 08:25 , Обновлено: 11.03.2025

Государственный секретарь США Марко Рубио 10 марта заявил, что Соединенные Штаты на встрече с представителями Украины и России в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, хотят услышать, на что стороны готовы пойти ради заключения мирного соглашения. По словам Рубио, Украине при любом раскладе "придётся пойти на территориальные уступки".

Переговоры в саудовском портовом городе Джидда проходят на фоне резкого ухудшения в отношениях между Вашингтоном и Киевом. По словам Рубио, исход этой встречи “будет иметь решающее значение” для того, будет ли отменена пауза в оказании американской военной помощи Украине и обмене разведданными.

“Я думаю, если мы проведем там хорошую встречу, которая нас устроит и о которой мы сможем доложить президенту, то, думаю, будут приняты решения относительно паузы”, — процитировало Рубио CNN.

При этом представители Вашингтона, по словам Рубио, будут присутствовать на встрече “в режиме слушания”, а сам разговор, по его словам, обойдётся без обсуждения деталей.

“Мы не собираемся сидеть в комнате и рисовать линии на карте”, — подчеркнул он, пояснив, что на предстоящей встрече США хотят “получить общее представление о том, какие уступки Украина считает для себя возможными и что они потребуют взамен”, а затем выяснить, “какова позиция России в этом отношении”. “Это даст нам довольно хорошую оценку того, насколько мы на самом деле далеки друг от друга”, - пояснил госсекретарь США.

“Они сильно пострадали, и их народ сильно пострадал, и после таких событий трудно даже говорить об уступках, но это единственный способ положить этому конец, предотвратить еще большие страдания”, — заявил Рубио, говоря об украинцах, подчеркнув, что он “не собирается ставить никаких условий относительно того, что они должны или должны сделать”.

При этом Рубио признал, что те шаги, на которые готова пойти Украина, “могут быть несовместимы с тем, что готовы сделать русские”. По его мнению, Киеву для заключения мирного соглашения придётся “пойти на территориальные уступки”.

“Самое главное, с чем мы должны отсюда уйти, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме”, – процитировало Рубио издание The New York Times.

“Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году”, – пояснил позицию Вашингтона Рубио.

“Украина готова предпринять необходимые шаги для мира”

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, говоря о предстоящей встрече, выразил надежду, что она будет “значимой”.

“Украина стремится к миру с самого первого момента войны, и мы всегда заявляли, что война продолжается исключительно из-за России. Украина не только готова предпринять необходимые шаги для мира, но и предлагает эти шаги”, — написал Зеленский на своей страничке в Х.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил о стремлении Украины к миру и готовности к скорейшим переговорам с Россией. При этом Зеленский подчеркнул, что готов работать над достижением прочного мира «под сильным лидерством» президента США Дональда Трампа.

«Готовы работать быстро» — Зеленский озвучил свои условия начала мирных переговоров с Россией