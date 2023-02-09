SpaceX запретила ВСУ управлять дронами с помощью Starlink

Опубликовано: 09.02.2023 11:05 , Обновлено: 09.02.2023

Компания Илона Маска SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины. Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, передает Reuters.

По ее словам, спутниковый интернет «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

Шотвелл заявила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления боевыми дронами.

Она подчеркнула, что согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», — резюмировала она.

Ранее Телеграф писал, что в Сети разгорелся скандал с участием американского миллиардера, главы Space X, Tesla и Twitter Илона Маска и российской журналисткой Наилей Аскер-Заде.

А перед этим советник главы Офиса президента Украины Михаил Подолякзаявил об ограничениях для Украины, которые, вероятно, ввел Twitter после того, как американский миллиардер Илон Маск стал владельцем соцсети.