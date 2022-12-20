Илон Маск попал в скандал с российской журналисткой

Опубликовано: 20.12.2022 12:55 , Обновлено: 20.12.2022

В Сети разгорелся скандал с участием американского миллиардера, главы Space X, Tesla и Twitter Илона Маска и российской журналисткой Наилей Аскер-Заде.

Пользователи в соцсетях и некоторые СМИ напали на Маска за то, что он сфотографировался с Аскер-Заде во время финала Чемпионата по футболу в Катаре.

Из-за этого миллиардера обвинили в «сговоре с русскими».

Дело в том, что журналистка с 2022 года находится под персональными санкциями Великобритании и Канады за поддержку войны РФ против Украины и «пропаганду». Она работает во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

[info_b]Ранее российские расследователи заявили о близких связах Аскер-Заде с российским олигархом Андреем Костиным, президентом банка ВТБ, которого называют ближайшим другом Владимира Путина. В Нью-Йорке нашли табличку с надписью: «Андрей Костин. Не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля, 2015 год».[/info_b]

При этом некоторые встали на защиту Илона Маска.

«Бедняга, у него наконец-то выходной, он выпил пару бокалов красного вина, на него напала какая-то случайная женщина, чтобы сделать селфи… И теперь он неожиданно вступил в сговор с русскими», — написал в Twitter пользователь @SamTwits.

Poor old @elonmusk - he’s finally having a day off, enjoying a couple of glasses of red wine, gets jumped by some random woman for a selfie… and now he’s colluding with the Russians all of a sudden ??‍♂️ pic.twitter.com/0zyC2rOyMg

— Sam ? (@SamTwits) December 19, 2022

Однако в комментариях ему парировали:

«Как “СЛУЧАЙНАЯ ЖЕНЩИНА” получает разрешение на въезд в военизированную и охраняемую зону для королевской семьи, чтобы стоять рядом с Илоном Маском, который только что заблокировал журналистов!».

К слову, ранее Маск заблокировал аккаунты журналистов ведущих американских СМИ в Twitter, которые писали о его новой политике в соцсети.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ограничениях для Украины, которые, вероятно, ввел Twitter после того, как американский миллиардер Илон Маск стал владельцем соцсети.