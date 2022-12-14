У Зеленского обвинили Илона Маска в цензурировании Украины в Twitter

Опубликовано: 14.12.2022 10:23 , Обновлено: 06.04.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ограничениях для Украины, которые, вероятно, ввел Twitter после того, как американский миллиардер Илон Маск стал владельцем соцсети.

Он перечислил три проблемы:

исчезновение темы «Война в Украине» из трендов соцсети;

«радикальное» сокращение твитов с упоминанием «российской агрессии»;

пользователи не могут зарегистрироваться или войти в учетные записи с украинским номером телефона.

Также Подоляк тегнул нового владельца Twitter Илона Маска и спросил, появятся ли когда-нибудь Twitter Files (внутренняя информация социальной сети) об осени-зиме этого года.

Ранее, 13 декабря украинцы начали жаловаться, что не могут авторизоваться в социальной сети со своих номеров. У некоторых вообще не получалось зарегистрироваться в Twitter.

А UNITED24.media опубликовало скриншот с подтверждением.

Сам Илон Маск эту информацию никак пока не комментировал.