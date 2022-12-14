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У Зеленского обвинили Илона Маска в цензурировании Украины в Twitter

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ограничениях для Украины, которые, вероятно, ввел Twitter после того, как американский миллиардер Илон Маск стал владельцем соцсети.

Он перечислил три проблемы:

  • исчезновение темы «Война в Украине» из трендов соцсети;
  • «радикальное» сокращение твитов с упоминанием «российской агрессии»;
  • пользователи не могут зарегистрироваться или войти в учетные записи с украинским номером телефона.

Также Подоляк тегнул нового владельца Twitter Илона Маска и спросил, появятся ли когда-нибудь Twitter Files (внутренняя информация социальной сети) об осени-зиме этого года.

Ранее, 13 декабря украинцы начали жаловаться, что не могут авторизоваться в социальной сети со своих номеров. У некоторых вообще не получалось зарегистрироваться в Twitter.

А UNITED24.media опубликовало скриншот с подтверждением.

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Сам Илон Маск эту информацию никак пока не комментировал.

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