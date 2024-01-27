Соратник Зеленского предложил рассекретить потери Украины. На какую цифру намекнул?

Опубликовано: 27.01.2024 10:34 , Обновлено: 04.07.2024

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, которая была сформирована соратниками президента Украины, Давид Арахамия заявил 26 января, что предложил Владимиру Зеленскому рассекретить потери ВСУ за время войны с Россией.

Об этом он сообщил на дискуссии “2024: сценарии для страны”, которую организовали LB.ua и EFI Group. При этом сам Владимир Зеленский, по словам Арахамии, решение пока не принял.

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В то же время, глава пропрезидентской фракции в Верховной Раде отважился заявить, что даже сами украинцы ошибаются в оценках потерь. По его словам, если из спросить на улице, сколько потеряли украинские защитники людей во время вторжения России, то те назовут цифру не менее 100 тыс. “А наши потери намного меньше”, — заявил Давид Арахамия.

Во время войны проверить такие заявления противоборствующих сторон не представляется возможным. И Украина, и Россия называют только свои оценки потерь противника.

Ранее Телеграф писал, что известный российский политолог Владимир Пастухов в своем ТГ-канале опубликовал рассуждения о том, как может дальше развиваться война в Украине, почему перемирие может оказаться сродни капитуляции и какое обстоятельство «даст шанс» на прекращение боевых действий.

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