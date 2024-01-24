В России за фейки об армии решили конфисковывать имущество

Опубликовано: 24.01.2024 14:06 , Обновлено: 24.01.2024

Госдума России в среду, 24 января, приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за "распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации". Законопроект был вынесен на обсуждение по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По данным РИА “Новости”, за принятие документа проголосовали 395 депутатов. Данный законопроект существенно расширил перечень преступлений, за финансирование которых по решению суда могут конфисковать деньги, ценности и прочее имущество.

Если сейчас такая мера предусмотрена для тех, кого суд уличил в финансировании терроризма, экстремистской деятельности, незаконных вооруженных формирований и преступных организаций, то с принятием нового закона, по данным агентства “Интерфакс”, перечень может пополниться следующими преступлениями:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК РФ);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ),

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК РФ);

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК РФ);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК РФ).

Помимо конфискации имущества у осуждённых по этим статьям людей по решению суда их также могут лишить почётных званий.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина на этапе обсуждения законопроекта подчеркивала, что конфисковывать имущество за распространение фейков будут только в тех случаях, когда эти преступления “совершены из корыстных побуждений”, а само имущество “использовалось для финансирования такой деятельности”.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркивал, что данный закон, в случае его принятия, не будет иметь обратной силы, то есть его нельзя будет применить по отношению к преступлениям, совершенным до вступления в силу этого закона.

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