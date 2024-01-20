«Игра с нулевой суммой» – Пастухов рассказал, почему война в Украине не закончится переговорами

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.01.2024 14:25 , Обновлено: 26.02.2025

Известный российский политолог Владимир Пастухов в своем ТГ-канале опубликовал рассуждения о том, как может дальше развиваться война в Украине, почему перемирие может оказаться сродни капитуляции и какое обстоятельство «даст шанс» на прекращение боевых действий.

Свои рассуждения Пастухов выдал тезисно – в восьми пунктах. Ключевые, наш взгляд, моменты, мы отметили.

Российская ПВО «сбила» украинский дрон прямо над нефтебазой в Брянске

Достижение соглашения о перемирии между Россией и Украиной в данный момент маловероятно, несмотря на все разговоры о нем. Война между Россией и Украиной является игрой с нулевой суммой , в которой поле для компромиссов отсутствует. Она должна закончиться поражением одной из сторон . Для Путина поражением будет отказ от любой из оккупированных территорий , для Зеленского – согласие в любой форме на их оккупацию . Перемирие всегда будет выглядеть для одного из них капитуляцией . И для Путина, и для Зеленского поражение в указанном смысле будет означать серьезный вызов их власти . Поэтому Путин добровольно не может пойти на отказ даже от части территориальных приобретений, а Зеленский не может согласиться хотя бы и на частичные территориальные уступки. Выступление Зеленского в Давосе и Путина перед муниципальными депутатами в Москве в очередной раз подтвердили, что отношения между этими двумя лидерами вошли в клинч, и диалог возможен только после того, как один из них уйдет . Война будет продолжаться до того момента, пока в одной из воюющих стран не произойдет государственный переворот . Если он произойдет в России, есть шанс, что Россия откатится назад, если он случится в Украине – что Украина согласится на заморозку конфликта. Заморозка конфликта – это несбыточный сон части западных элит, убаюканных Путиным. Он имеет минимальное отношение к реальности. В «центрах принятия решений» на Западе трезво оценивают ситуацию и начинают перевооружение (отстав от Путина на десятилетие). 2024 год уйдет на перестройку Запада с парадигмы поствойны на парадигму предвоенной ситуации. 2025 год уйдет на то, чтобы вписать в новую парадигму Трампа, если он станет президентом. Потом начнется карнавал.

Владимир Пастухов.

[info_b]Владимир Борисович Пастухов – публицист и юрист, почётный старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Является автором так называемой «понятийной конституции» России, которая представляет собой «писаный свод неписаных правил, определяющих реальную суть жизни в России».

(Википедия)[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке получил от пресс-службы Сергея Миронова, возглавляющего партию “Справедливая Россия — За правду”, гневное электронное письмо. Причиной, по которой авторы письма обвинили журналиста в “провокационных и спекуляционных” заявлениях, стала недавняя публикация об учебном сценарии Вооружённых сил Германии, предполагающем вооруженный конфликт с Россией и Беларусью за так называемый Сувалкский коридор.

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