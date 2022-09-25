"Сообщили Кремлю" - Пентагон разработал план удара по российским войсками в ответ на ядерный удар по Украине

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 25.09.2022 21:31 , Обновлено: 25.09.2022

Америка и ее союзники будут действовать “решительно”, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, официально заявил в воскресенье, 25 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. А неофициально западная пресса пишет о планах армий НАТО атаковать российские войска в случае ядерного удара по Украине.

“Мы прямо, в частном порядке и на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что США и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно объяснили, что это повлечет за собой”, - сказал Салливан в интервью CBS Face The Нация.

В тоже время, представитель Белого дома прямо не сказал журналистам, какие меры предпримут страны НАТО.

Салливан лишь сказал, что российский лидер Путин “размахивал ядерной картой в разные моменты этого конфликта”, и администрация Байдена должна “отнестись к этому вопросу смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной серьезности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен второй мировой войны”.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что не прекратят поддержку Украины, в том числе поставки оружия.

“Что касается заявлений или анонсов, исходящих из России, это не влияет на обязательство продолжать тесно сотрудничать с нашими международными партнерами и нашими союзниками по предоставлению Украине поддержки, в которой она нуждается в их борьбе за защиту своей страны”, - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер рассказал журналистам в субботу.

“Уничтожат Черноморский флот”

Однако западные СМИ, со ссылкой на свои, как всегда, анонимные источники, сообщают в последние несколько дней, что в Пентагоне разработали планы военной атаки по российским вооруженным силам на случай ядерного удара России по территории Украины.

Если РФ ударит по Украине ядерным оружием, то США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту. Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

США уничтожат Черноморский флот РФ в случае ядерного удара по Украине — Ходжес

Американская газета The Financial Times со ссылкой на два информированных источника утверждает, что ядерный удар по Украине вряд ли вызовет зеркальный ответ со стороны Запада, однако там готовы ответить с помощью обычного вооружения, чтобы “наказать Россию”.

По словам одного американского источника, в Кремле сложилось неправильное понимание красных линий “Белого дома”, и они проходят не там, как это представляет себе Владмир Путин или Сергей Шойгу.

В свою очередь, немецкий обозреватель Александр Фридман уверен, что в Пентагоне полагают, что РФ может разместить ядерное оружие на оккупированных территориях Украины.

“В этом случае американцы обьявят об этом публично и предупредят Москву об очень серьезных последствиях. Если же Кремль рискнет применить тактическое ядерное оружие против Украины, то будут нанесены удары конвенциональным оружием по российским войскам в Украине. Масштаб ударов будет зависеть от ущерба, который россияне нанесут Украине”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2741” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] Александр Фридман со ссылкой немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

“Появление этой [link href=“https://m.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-nukleare-drohung-amerikas-szenarien-fuer-den-ernstfall-18341775.amp.html” rel=“noopener” target=“_blank”] информации [/link] именно сейчас не является случайностью: Москве дают понять, что ее ожидает в Украине, а мобилизованные россияне должны осознать, что в случае безумных акций Кремля им придется иметь дело не только с ВСУ, но и самой сильной военной державой планеты”, - сделал вывод Александр Фридман.

Напомним, что Владимир Путин в обращении 21 сентября обвинил страны НАТО в угрозе применения ядерного оружия на территории РФ. Однако напомнил, что в России есть свое оружие массового поражения и он без колебания его применит в случае угрозы. Позднее Министр обороны РФ Шойгу назвал условия для применения.

Путин и Шойгу пообещали применить ядерное оружие для защиты от «коллективного Запада»