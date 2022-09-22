США уничтожат Черноморский флот РФ в случае ядерного удара по Украине — Ходжес

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.09.2022 09:16 , Обновлено: 03.10.2022

Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту. Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы», — сказал он, пишет The Daily Mail.

Генерал озвучил это после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября обвинил страны НАТО в угрозе применения ядерного оружия на территории РФ. И напомнил, что в России есть свое оружие массового поражения и он без колебания его применит в случае угрозы.

«Те, кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону», — заявил он, видимо, намекая на ситуацию на Запорожской АЭС.

Однако Ходже подчеркнул, что «возможность» того, что Путин отдаст приказ о нанесении ядерного удара по Украине, «очень маловероятна».

При этом отметил, что применение любого стратегического оружия массового поражения будет встречено быстрой и жесткой реакцией со стороны президента Джо Байдена.

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