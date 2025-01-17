Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Когда ждать освобождения заложников?

Опубликовано: 17.01.2025 08:05 , Обновлено: 17.01.2025

Переговорные группы Израиля и группировки ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Такую информацию вечером 16 января озвучили в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако, приступить к выполнению соглашения пока не могут - его ещё должны формально утвердить члены израильского кабинета министров.

Согласно заявлении офиса Нетаньяху, которое привело местное издание The Times of Israel, заседание кабинета министров безопасности назначено на пятницу, однако, по информации источников, в полном составе кабмин соберётся только в субботу вечером. Дело в том, что по закону у противников сделки с ХАМАС должно быть минимум 24 часа для подачи петиции в Верховный суд.

Кроме того, некоторые противники сделки настаивают на том, что этот период должен быть продлён ещё на сутки из-за того, что многие члены кабмина - религиозные люди и соблюдают субботу, которая для иудеев является выходным днём, когда запрещается заниматься делами.

Если эти условия будут соблюдены, то сделка с ХАМАС официально вступит в силу только в понедельник — на день позже изначально запланированного. Первым трём заложникам, которых должны были освободить уже в это воскресенье, придется провести с плену у ХАМАС ещё один день.

Между тем, как сообщили в офисе Нетаньяху, семьи оставшихся 98 заложников уже получили обновленную информацию о ходе переговорного процесса и подписания перемирия с ХАМАС. В нем говорится, что премьер поручил властям совместно подготовиться к приему пленников, которые будут освобождены в рамках сделки.

“Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников — как живых, так и мертвых”, — говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

До чего договорились ХАМАС с Израилем?

The Times of Israel опубликовалтекст соглашения между ХАМАС и Израилем, которое, как оказалось, предполагает не только прекращение активных боевых действий и обмен пленными, но вывод израильских войск на восток из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа. При этом израильские силы могут развернутся по периметру сектора, за исключением 5 локализованных точек к югу и западу от границы.

Кроме того, договор предусматривает постепенное сокращение присутствия израильских военных в районе Филадельфийского коридора. После освобождения последнего заложника на 42-й день израильские силы должны будут начать вывод войск и завершить его не позднее 50-го дня.

В договоре также прописаны условия работы пограничного перехода Рафах, а также процедуры оказания гуманитарной помощи в секторе Газа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что днём ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что ХАМАС отказался от некоторых соглашений и создаёт “кризис” в последнюю минуту, не позволяя завершить сделку по освобождению заложников.

«Создают кризис в последний момент» — Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в попытке сорвать перемирие

В ХАМАС заявили, что группировка одобрила условия сделки, в том числе “уступила” Израилю контроль над Флорентийским коридором. По данным источников международных информационных агентств, первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель. Ожидается, что в этот период израильские войска начнут постепенный вывод войск из сектора Газа, а также состоится обмен первой группы заложников на палестинских заключенных.

Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в Секторе Газа