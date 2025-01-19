Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе, пока ХАМАС не передаст весь список заложников

Опубликовано: 19.01.2025 10:00 , Обновлено: 19.01.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа, которое должно начаться 19 января в 9:30 (по Минску), не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.

Заявление Нетаньяху прозвучало за час до крайнего срока прекращения огня. Ожидалось, что заложники будут освобождены в течение нескольких часов после начала прекращения огня, что откроет путь к возможному завершению 15-месячной войны, которая перевернула Ближний Восток, сообщило агентство Reuters.

«Премьер-министр отдал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 утра [9:30 по Минску], не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобожденных похищенных, который ХАМАС обязался предоставить», — сообщил его офис в воскресенье.

Тем временем ХАМАС утверждает, что задержка с предоставлением списка заложников связана с «техническими причинами», сообщило AFP.

[info_b]Согласно соглашению, Израиль должен получить на первом этапе 33 имени из списка заложников, но в настоящее время в канцелярии премьер-министра есть только 30 имен. Перемирие должно вступить в силу в 8:30 утра по местному времени (6:30 по Гринвичу), однако Нетаньяху предупредил, что перемирия не будет до полного выполнения всех предварительных условий.[/info_b]

Израильские силы начали отводить войска из района Рафах в секторе Газа в Филадельфийский коридор вдоль границы между Египтом и сектором Газа, сообщили в воскресенье утром прохамасовские СМИ.

Израильские военные предупредили жителей Газы не приближаться к своим войскам и не передвигаться по палестинской территории до истечения срока прекращения огня, добавив, что когда передвижение будет разрешено, «будут опубликованы заявление и инструкции о безопасных методах транзита».

Ранее Telegraf.news писал, что переговорные группы Израиля и группировки ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Такую информацию вечером 16 января озвучили в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако, приступить к выполнению соглашения пока не могут — его ещё должны формально утвердить члены израильского кабинета министров.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Когда ждать освобождения заложников?