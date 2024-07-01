Снимет ли Байден свою кандидатуру? Семья политика предложила уволить его советников после провальных дебатов

Опубликовано: 01.07.2024 12:26 , Обновлено: 01.07.2024

Семья Джо Байдена предложила уволить главных советников политика после дебатов, которые, судя по оценкам американских обозревателей и результатам соцопросов, оказались для действующего президента США провальными. После неудачного выступления в американских СМИ и соцсетях звучали опасения по поводу того, что Байден вовсе снимет свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.

Как сообщил телеканал CNN, семья Байдена, включая его супругу Джилл Байден, сына Хантер и их внуков, в воскресенье, 30 июня, собралась в президентской резиденции Кэмп-Дэвид на заранее запланированную встречу. По данным телеканала, родные Байдена выразили ему свою “безоговорочную поддержку” и призвали политика продолжать борьбу и не снимать свою кандидатуру с выборов.

При этом, как отметило издание, семья Байдена явно разочарована его командой, которая готовила президента к участию в дебатах. В ходе встречи поднимался вопрос о том, следует ли уволить кого-то из главных советников действующего президента и следует ли внести изменения в штатное расписание предвыборной кампании.

Однако Байден, известный своей лояльностью и привычкой защитой своих близких советников, на подобные меры, по мнению обозревателей, не пойдёт. На данный момент информации о каких-либо серьезных кадровых перестановках в предвыборном штабе Байдена не сообщалось, несмотря на то, что на политика после провальных дебатов обрушилась лавина призывов отказаться от участия в выборах.

По словам его советников, пока Байден собирает данные – неофициальные данные и результаты общественных опросов в рамках предвыборной кампании Демократической партии. По их словам, лидер партии готов к снижению поддержки в так называемых “колеблющихся” штатах, но принимать решение о выходе из президентской гонки, по их словам, рано.

При каком условии Байден готов выйти из президентской гонки?

Однако, как отметили обозреватели CNN, мнение самого Байден и его семьи относительно продолжения политической борьбы за президентское кресло в ближайшее время может измениться. По словам экспертов, если “нисходящая спираль продолжится и если президент убедится, что выход из гонки позволит избежать падения демократов этой осенью”, он может пойти на этот шаг.

При этом журналисты подчёркивают, что мнение семьи Байдена будет иметь в этом случае решающее значение — даже большее, чем мнение знаменитого узкого круга главных советников.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе первого раунда теледебатов действующего американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в рамках новой электоральной кампании, по мнению самих американцев, победу одержал Трамп. Оценивая выступления двух политических оппонентов в целом, обозреватели The Guardian отметили слабую и неубедительную позицию действующего президента. Его выступление, по мнению аналитиков, «не оправдало ожиданий» избирателей и стало его «стратегической ошибкой».

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По итогам теледебатов редакционная коллегия одной из крупнейших американских газет New York Times и вовсе призвала Джо Байдена выйти из президентской гонки 2024 года, назвав такой гипотетический шаг политика “величайшей государственной услугой, которую он может сейчас оказать” стране.

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