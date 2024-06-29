"Демократы в панике" - Байдена призвали отказаться от участия в выборах президента США. Кто может его заменить?

Опубликовано: 29.06.2024 14:42 , Обновлено: 22.07.2024

Редакционная коллегия одной из крупнейших американских газет New York Times призвала Джо Байдена выйти из президентской гонки 2024 года после провального выступления на дебатах против Дональда Трампа.

Американские и британские издания сообщили, что плохое выступление Байдена повергло ведущих демократов в панику в четверг вечером, после того как президент США выглядел неуверенно и временами с трудом заканчивал предложения. Это усилило опасения по поводу его возраста и пригодности для должности, которые, как ранее надеялись представители демократической партии, рассеются в ходе дебатов.

Сразу после дебатов высокопоставленные демократы, включая вице-президента Камалу Харрис, признали “медленный старт” Байдена, но подчеркнули его “уверенный финиш” во время дебатов. Однако были и такие, кто попросил действующего президента США отказаться от выборы на следующий срок.

В качестве шага, который усилит давление на Белый дом, редакционная коллегия New York Times в пятницу опубликовала мнение, что “величайшая государственная услуга, которую [Байден] может сейчас оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание”.

“Президент выглядел в четверг вечером лишь как тень великого государственного служащего, - говорится в заявлении редакции, - Он изо всех сил пытался объяснить, чего он добьется на втором сроке. Он изо всех сил пытался ответить на провокации [Трампа]. Он изо всех сил старался привлечь [Трампа] к ответственности за его ложь, его неудачи и его пугающие планы. Не раз он с трудом заканчивал фразу. Байден уже не тот человек, каким был четыре года назад”.

В свою очередь, бввший президент США Барак Обама выступил в пятницу в защиту Байдена в социальной сети. “Бывают неудачные дебаты, - сказал он. - Но эти выборы по-прежнему являются выбором между тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе”.

Кто, если не Байден?

В свою очередь, издание Washington Post составило список потенциальных кандидатов от демократической партии, кто мог бы заменить Джо Байдена в этой предвыборной гонке:

Вице-президент Камала Харрис,

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер,

Министр транспорта Пит Буттиджич,

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро,

Губернатор Колорадо Джаред Полис,

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом,

Сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок,

Бывшая первая леди Мишель Обама,

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар,

Губернатор Кентукки Энди Бешир.



В издании полагают, что лучшим кандидатом стала бы Гретхен Уитмер, восходящая звезда Демпартии. Еще один “проходной” вариант - Джош Шапиро, которого, по мнению газеты, готовили на основного кандидата от демократов к 2028 году.

Одним из “идеальных вариантов” была бы Мишель Обама - жена бывшего президента - но она “не проявляла интереса к тому, чтобы баллотироваться”.