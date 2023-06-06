"Смоют наши войска" — Гиркин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС поможет украинцам наступать

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.06.2023 14:34 , Обновлено: 07.06.2023

Бывший сотрудник ФСБ РФ и "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке "Стрелков") выразил мнение, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС был заранее и «целенаправленно» спланирован. По его словам, происшествие «занимает важное место в планах наступления» Вооруженных сил Украины.

Гиркин увидел в подрыве три «основные цели». Первая, по его мнению, смыть наши [российские] войска с левого берега Днепра ниже Новой Каховки».

«В том числе “смыты” будут все оборонительные сооружения, все минные поля, затоплены все полевые склады боеприпасов, полностью или частично уничтожено все имущество, которое не успеют погрузить и вывезти», — считает он.

Вторая цель, как полагает Стрелков, «создать условия для захвата Кинбурнской косы, которая тоже будет частично затоплена и превращена затоплением в остров».

«Если противнику удастся захватить сейчас Кинбурнскую косу — он разблокирует Очаковский порт и устье Днепра. Отбить косу будет чрезвычайно тяжело (в текущих условиях - вообще практически невозможно)», — спрогнозировал он.

Третьей целью он назвал «создать угрозу (через неделю-две) форсирования Днепра на широком участке выше Новой Каховки - после очень значительного снижения уровня водохранилища и такого-же сужения ныне имеющейся водной преграды».

«Планируют форсировать или нет - “бабушка надвое сказала” Но дополнительные резервы на этот участков командованию ВС РФ придется перебросить всенепременно (иначе точно форсируют и создадут плацдарм)», — заявил он.

Кроме того, Гиркин высказал мнение, что Россия также «получит дополнительно к имеющимся еще 30-50 тысяч озлобленных беженцев, потерявших все имущество в результате затопления. Которых надо будет размещать, содержать и контролировать».

Напомним, 6 июня на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области прорвало дамбу. Местные жители стали выкладывать в сеть видео с последствиями. Уровень воды стремительно поднимается в городах и посёлках, расположенных вниз по течению Днепра. Власти объявили эвакуацию местных жителей, а специалисты утверждают, что восстановлению Каховская ГЭС уже не подлежит.

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Киев обвинил в произошедшем Россию. При этом там заявили, что это не остановит контраступление ВСУ, но угрожает экологической катастрофой целому региону на юге страны.

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Тем временем в Кремле «решительно отвергли» обвинения в подрыве дамбы и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией» Киева.

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