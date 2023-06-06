"Настоящий экоцид" - В Киеве пообещали, что подрыв Каховской дамбы не остановит наступление. Порошенко сказал, когда начнется

Опубликовано: 06.06.2023 10:39 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины заявили, что подрыв Каховской дамбы (по их словам, россиянами) не остановит контраступление ВСУ, но угрожает экологической катастрофой целому региону на юге страны.

“Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину”, - пообещал Владимир Зеленский.

Разрушение плотины в Новой Каховке “угрожает экологической катастрофой для юга Украины, - заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во вторник. - Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не только словами, но и действиями”.

Во вторник утром другой глава Кабмина Украины назвал разрушение плотины “экоцидом”, который будет иметь последствия для доступа людей к питьевой воде и различным экосистемам. Шмыгаль добавил, что проводится эвакуация жителей затопленных районов. По его словам, также организуются эвакуационные поезда в южный город Николаев.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Дениса Шмыгаля, власти “оценивают воздействие на окружающую среду и угрозу” для Запорожской атомной электростанции, которая находится выше по течению от плотины. “Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена”, - уточнил украинский премьер, добавив, что Россия “должна немедленно уйти с АЭС, чтобы “избежать дальнейшей катастрофы”.

Украинское автомное агентство “Энергоатом” заявило, что разрушение плотины может иметь негативные последствия для атомной электростанции, но ситуация находится под контролем.

Контрнаступление начнется в ближайшие часы?

В свою очередь, бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Контрнаступление ВСУ начнется “в ближайшие часы”.

“Не называйте это контрнаступлением, это будет генерализованная атака, с нескольких точек, чтобы отобрать то, что принадлежит нам. Когда? Не недели, а дни. Часы”, - цитирует его издание.

По одной из версий в украинских СМИ, россияне подорвали Каховскую дамбу, чтобы помешать форсировать Днепр в районе Херсона, где его ширина меньше километра. Затопление новых территорий может замедлить построение украинцами понтонных мостов для контрнаступления.

Однако в российских СМИ пишут, что подрывом дамбы украинцы хотели “смыть” укрепления и минные поля оккупационных войск России на левом берегу Днепра.

На западе считают, что подрыв Каховской ГЭС и ее дамбы больше выгоден россиянам.

“Если бы это была Россия, тем самым они распрощались бы с Крымом, так как его водоснабжение теперь не обеспечено. А также отказались бы от единственной АЭС под их контролем. С другой стороны, польза [для РФ] будет заключаться в том, что в течение нескольких недель Украина больше не сможет форсировать южную часть Днепра для контрнаступления. Этот эффект должен рассеяться самое позднее к августу. И пока вы не спросили: у Украины я вообще не вижу никаких мотивов для подрыва», — заявил, у свою очередь, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.