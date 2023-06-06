«Цель — лишить Крым воды» — Песков ответил на обвинения в подрыве Каховской ГЭС

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.06.2023 14:01 , Обновлено: 07.06.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 июня прокомментировал обвинения в адрес России в подрыве дамбы на Каховской ГЭС.

Он их «решительно отверг» и назвал произошедшее «преднамеренной диверсией» Киева.

«Одна из ее целей — лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и соответственно, резко сокращается подача в [Северо-Крымский] канал», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина связал подрыв дамбы с тем, что Вооруженные силы Украины, «начав дня назад крупномасштабные наступательные действия», «не добиваются поставленных целей».

«Эти наступательные действия захлебываются», — считает Песков.

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Напомним, 6 июня на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области прорвало дамбу. Местные жители стали выкладывать в сеть видео с последствиями. Уровень воды стремительно поднимается в городах и посёлках, расположенных вниз по течению Днепра. Власти объявили эвакуацию местных жителей, а специалисты утверждают, что восстановлению Каховская ГЭС уже не подлежит.

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Власти Украины обвинили в произошедшем Россию. При этом там заявили, что это не остановит контраступление ВСУ, но угрожает экологической катастрофой целому региону на юге страны.

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