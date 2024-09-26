"Слышите гул самолётов?" - Генерал ЦАХАЛа приказал готовиться к вторжению Израиля в Ливан

Опубликовано: 26.09.2024 09:54 , Обновлено: 26.09.2024

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви вечером 25 сентября заявил, что израильские военные готовятся к возможному наземному вторжению на территорию Ливана. Между тем, западные союзники Израиля призвали стороны объявить 21-дневное перемирие и перейти от оружия к дипломатии. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня в Нью-Йорке, куда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

“Вы слышите над головой шум самолетов; мы наносим удары весь день. Это делается для того, чтобы подготовить почву для вашего возможного вторжения и продолжить унижение “Хезболлы”, — заявил Халеви во время вчерашнего визита в расположение одной из войсковых частей ЦАХАЛа.

Он сообщил, что в случае, если будет решено проводить наземную операцию, в этом задействуют дополнительно две бригады резервистов, передало ВВС.

В свою очередь министр транспорта Ливана Али Хамие, который является представителей политического крыла военизированной шиитской группировки “Хезболла”, заявил, что наземное вторжение в соседнюю страну для ЦАХАЛ не будет “прогулкой в парке”.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро представил в Совете Безопасности ООН совместное предложение с США о 21-дневном прекращении огня в Ливане.

“Дипломатическое решение действительно возможно. В последние дни мы работали с нашими американскими партнерами над временным решением, предполагающим прекращение огня на 21 день, чтобы позволить провести переговоры”, — заявил Барро, уточнив, что сам план будет обнародован в ближайшее время.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на том же чрезвычайном заседании Совбеза выразил опасения по поводу того, что Ливан может стать “ещё одной Газой”, и призвал к прекращению военных действий между Израилем и “Хезболлой”, передало издание The Times of Israel.

Как отметили израильские СМИ, ожидается, что вопрос перемирия между Израилем и Ливаном будет сегодня поднят в Нью-Йорке, куда накануне вечером улетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам анонимных источников, близких к Белому дому, решение о перемирии стороны должны принять буквально “в течение нескольких часов”. Впрочем, сам премьер никаких комментариев в преддверии поездки в США по этому поводу давать не стал.

Ранее Telegraf.news рассказал, что руководство ЦАХАЛ 23 сентября объявило о начале «упреждающей наступательной операции» и обрушило сотни ракет на юг Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью широкомасштабных авиаударов стала военная инфраструктура шиитской военизированной группировки «Хезболла». Удар был нанесён по 1600 военным целям по всему Ливану, включая пусковые ракетные установки, склады с беспилотниками, штаб-квартиры боевиков и множество жилых домов, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, использовались для хранения оружия, «которое напрямую угрожало Израилю».

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На следующий день ЦАХАЛ нанёс авиаудар по Бейруту и, как утверждается, ликвидировал командир ракетных войск террористической группировки «Хезболла» Ибрагим Кубайси.

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Со стороны боевиков «Хезболлы» также уже последовал ответ на массированный обстрел Ливана, причём уже в среду, 25 сентября, впервые выпущенная боевиками ракета долетела до центральных районов Израиля: в ЦАХАЛ заявили о сбитии ракеты класса «земля-земля» на подлёте к Тель-Авиву, в результате чего в городе и его окрестностях сработали сирены.