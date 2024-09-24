Армия Израиля объявила о ликвидации одного из командиров "Хезболлы"

Опубликовано: 24.09.2024 20:54 , Обновлено: 24.09.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что в результате авиаудара по Бейруту был ликвидирован командир ракетных войск террористической группировки "Хезболла" Ибрагим Кубайси. Вместе с ним, по данным израильских военных, атаке подверглись другие ведущие главари ракетных подразделений ливанского шиитского движения.

По информации ЦАХАЛа, Кубайси командовал несколькими ракетными подразделениями «Хезболлы», включая высокоточные управляемые ракеты. Кроме того, он был “важным источником знаний” в области воздушного оружия и имел “тесные связи” с высшими военными лидерами террористической группировки, отметили в Армии обороны Израиля.

Там добавили, что Ибрагим Кубайси присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд “значительных должностей”, в том числе пост старшего офицера в оперативном подразделении группировки на юге Ливана и командира подразделения «Бадр» на “южном фронте” «Хезболлы». В ЦАХАЛе подчеркнули, что именно Кубайси несёт ответственность за “планирование и осуществление многочисленных террористических атак против израильских мирных жителей и солдат”.

Жители Бейрута покидают свои дома после авиаудара во вторник, 24 сентября

Авиаудар по пригороду Дахия, известному оплоту “Хезболлы”, стал пятой израильской атакой на Бейрут за время войны. В Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что в результате нападения погибло как минимум 6 человек, ещё 15 были ранены, передало местное издание The Times of Israel. При этом главнокомандующий ЦАХАЛа Герци Халеви заявил, что Израиль будет продолжать эскалацию своих действий против “Хезболлы”.

“Хезболле” нельзя давать передышку. Мы должны продолжать работать изо всех сил. Сегодня мы ускорим наступательные операции и укрепим все группировки. Ситуация требует продолжения интенсивных действий на всех фронтах”, — подчеркнул Герци Халеви.

Тем временем “Хезболла” на протяжении вторника запустила в ответ более 270 ракет в направлении Израиля. В Хайфе, Назарете, Цфате и других городах звучали сирены ракетной опасности. О разрушениях не сообщалось, однако несколько человек получили ранения.

Ранее Telegraf.news писал, что накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала “упреждающую наступательную операцию” и обрушила сотни ракет на юг Ливана. По данным на утро 24 сентября, согласно официальной информации из Бейрута, известно о гибели по меньшей мере 492 человек, более 1645 получили ранения в результате израильских обстрелов.

Израиль поразил 1600 целей «Хезболлы» в Ливане и перешёл на «особое положение» в ожидании ответа