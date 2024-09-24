Израиль поразил 1600 целей «Хезболлы» в Ливане и перешёл на «особое положение» в ожидании ответа

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Опубликовано: 24.09.2024 08:05 , Обновлено: 24.09.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября начала "упреждающую наступательную операцию" и обрушила сотни ракет на юг Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью широкомасштабных авиаударов стала военная инфраструктура шиитской военизированной группировки "Хезболла". Ожидая ответа от боевиков, правительство Израиля также заблаговременно объявило о введении "особого положения в сфере гражданской обороны" по всей территории страны.

О начале “упреждающей наступательной операции” утром объявил начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, заявив, что в качестве целей операции армейское руководство ” отбирает военную инфраструктуру, которую “Хезболла” строила 20 лет”, передало израильское издание The Times of Israel.

А уже вечером появились первые отчёты о ходе наступательной операции: удар был нанесён по 1600 военным целям по всему Ливану, включая пусковые ракетные установки, склады с беспилотниками, штаб-квартиры боевиков и множество жилых домов, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, использовались для хранения оружия, “которое напрямую угрожало Израилю”.

В ЦАХАЛ показали фотографии ракет, хранившихся в таких импровизированных складах под прикрытие жилых домов, а также момент уничтожение одного из таких складов с оружием.

По данным на утро 24 сентября, согласно официальной информации из Бейрута, известно о гибели по меньшей мере 492 человек, более 1645 получили ранения в результате израильских обстрелов. При этом израильские военные предупредили, что это далеко не последние удары по оплоту боевиков, поэтому гражданскому населению в Ливане было рекомендовано покинуть районы, где, как предполагается, террористическая группировка тайно хранит своё оружие.

Судя по кадрам, снятым ночью на дорогах Ливана, которые распространил израильский портал Ynet, многие местные жители прислушались к этим призывам и решили экстренно покинуть небезопасные районы. По данным портала, ливанцы массово бегут из посёлков и городов на юге страны в сторону столицы Бейрута и на север, из-за чего ночью на дорогах возникли огромные пробки.









В израильских СМИ вчерашнюю атаку назвали “самым смертоносным авиаударом” со времен войны с “Хезболлой” в 2006 году и выказали опасение по поводу того, что это может привести к началу полномасштабного конфликта на границе с Ливаном.

Впрочем, ответ на массированный обстрел со стороны “Хизбаллы” уже последовал: минувшую ночь по всему Израилю звучали предупредительные сирены, работала система ПВО “Железный купол”.

По данным ЦАХАЛ, из Ливана по Израилю было выпущено более 200 ракет, однако, к серьёзным повреждениям и жертвам это не привело. Местные жители поделились кадрами “прилётов”.