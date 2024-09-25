Словацкому премьеру Фицо отправили пулю в конверте

Опубликовано: 25.09.2024 14:29 , Обновлено: 25.09.2024

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо отправили конверт с пулей. Об этом 25 сентября сообщили местные СМИ, информацию также подтвердили в канцелярии правительства страны.

“Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, был доставлен сегодня в канцелярию правительства Словацкой Республики”, - сказали в пресс-службе канцелярии, передало издание Aktuality.

По его информации, почту, адресованную премьер-министру, проверяют сотрудники Управления по защите конституционных должностных лиц и дипломатических представительств. Рентген одного из писем показал, что в нем был боеприпас.

Как написало Aktuality, сейчас “этим вопросом” занимается полиция. Словацкий портал Plus 7 dní уточнил, что письмо пришло от неизвестного отправителя.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 15 мая на Роберта Фицо совершили покушение. Его госпитализировали с ранением в брюшную полость и грудь.

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Позже стало известно, что стрелявшего - 71-летнего писателя и сторонника оппозиции Юрая Цинтулу - задержали, а словацкого премьера пришлось ввести в искусственную кому.

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