Неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо

Опубликовано: 15.05.2024 17:48 , Обновлено: 15.05.2024

В словацком Хандлове неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Его госпитализировали, нападавшего задержали, сообщило агентство TASR.

По информации медиа, на Фицо совершили покушение после заседания правительства, на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Туда направили вертолет скорой помощи.

Позже TASR написало, что Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Также известно, что премьера ранили в брюшную полость и грудь.

По неофициальной информации, которую привело агентство Sputnik, в политика стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра. “Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки», - процитировал президента портал Denník N.

МИД Беларуси “решительно осудил” покушение на словацкого премьера и пожелал ему “скорейшего восстановления и выздоровления”. “Актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в 21-м веке”, - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Фицо занял пост премьер-министра страны в октябре 2023 года, он уже был главой правительства в 2006 — 2010-х и 2012 —2018-х годах. Еще во время избирательной кампании Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

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