Премьер-министра Словакии Фицо ввели в искусственную кому. Что известно о нападавшем?

Опубликовано: 16.05.2024 09:08 , Обновлено: 16.05.2024

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Роберта Фицо прооперировали после того, как на него совершили покушение. Политика ввели в искусственную кому, его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет английская газета The Guardian. Стрелка, 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, задержали.

Поздно вечером в среду, 15 мая, Томаш Тараба отметил, что операция прошла успешно. “Я думаю, в конце концов, он выживет”, — сказал Тараба и добавил, что в данный момент “ситуация не представляет угрозы”.

Напомним, покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. Роберт Фицо получил ранения брюшной полости, груди и конечности. Сразу после нападения его транспортировали на вертолёте в больницу. По информации правоохранительных органов, в главу правительства стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиции Юрай Цинтула, которого задержала полиция.

Юрай Цинтула

«Я понятия не имею, чего хотел добиться отец, что он планировал, почему это произошло. Это какое-то короткое замыкание». На вопрос о том, как Цинтула относился к Фицо, сын нападавшего ответил уклончиво: «Папа за него не голосовал. Это всё, что я могу об этом сказать», сообщило местное издание Aktuality.

По словам мужчины, его отец никогда не говорил о нападении на премьера или его убийстве. Юрай Цинтула не состоял на учёте у психиатра, а оружием владел на легальных основаниях (в Словакии это разрешено в целях личной безопасности).

[info_b] С 2015 года Цинтула является членом Гильдии словацких писателей. Он основал литературный клуб «Радуга», выпустил несколько книг. В 2016-м инициировал создание движения против насилия, занимался сбором подписей и оказывал финансовую поддержку для официальной регистрации движения. [/info_b]

Неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо