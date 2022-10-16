Следующие недели войны в Украине будут решающими - CNN

Опубликовано: 16.10.2022 10:53 , Обновлено: 16.10.2022

Война в Украине с наступлением осени перешла в новую фазу, в которой инициативу перехватили ВСУ. Однако две их наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях затормозились с приближением зимы.

Эксперты на Западе считают, что ближайшие недели станут решающими и покажут, каким будет конфликт в последующие месяцы.

“Сейчас это третья, четвертая, возможно, пятая фаза война, которую мы наблюдаем”, - заявил Кир Джайлс, старший научный сотрудник-консультант Программы Chatham House по России и Евразии, [link href=“https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-15-22/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] CNN.

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С приближением холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боевых действий, эксперты говорят, что следующие недели войны будут жизненно важными.

“То, что казалось отдаленной перспективой, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь выглядит гораздо более правдоподобно”, - сказал Джайлс.

С другой стороны, у ВС РФ не так много сил. А мобилизованные в ближайшее время не станут эффективным подспорьем.

“Русские надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы”, - сказал CNN Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги “Дорога России к войне с Украиной”.

“Если они смогут продержаться до Рождества, и если линия фронта будет выглядеть примерно такой, как сейчас, это будет огромный успех для русских, учитывая, насколько неудачной была ситуация с февраля”, - считает Самир Пури.

Столкнувшись с растущими неудачами, Кремль даже назначил нового главнокомандующего российским вторжением. По всему выглядит так, что украинцы спешат до зимы одержать ещё одну громкую победу. А вот россияне сделали ставку на зимнюю паузу, чтобы перегруппироваться и весной снова начать наступление на Украину. Тем более, в Кремле все ещё верят в зимний коллапс в странах ЕС и отказ их от поддержки Украины.

Таким образом, у россиян задача “проще” - удержать линию фронта, что уже будет считаться победой. Украинцам же жизненно необходимо продвижение вглубь оборонительных порядеов РФ.

Ранее Телеграф сообщил, что российские и украинские военкоры и неофициальные источники сообщили, что Украина сформировала два ударных кулака для новых наступлений на позиции россиян. Один в луганской области в районе города Сватово. Другой - на севере Херсонской области. 15 октября там началось наступление.

В октябре Украина запланировала два наступления. Одно уже началось