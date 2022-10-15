В октябре Украина запланировала два наступления. Одно уже началось

Опубликовано: 15.10.2022 13:44 , Обновлено: 04.07.2024

Российские и украинские военкоры и неофициальные источники сообщили, что Украина сформировала два ударных кулака для новых наступлений на позиции россиян. Один в луганской области в районе города Сватово. Другой - на севере Херсонской области. 15 октября там началось наступление.

Как всегда, министерство обороны и Генштаб Украины не сообщают о наступлении до его начала или в ходе боёв. Однако 15 октября российские источники массово сообщили о начале продвижения украинских военных в Херсонской области.

Наступление под Херсоном

Одно из направлений наступления ВСУ - это дорога Дудчаны-Берислав, которая ведёт в Новую Каховку. Российский военкор Борис Рожин утверждает, что украинцы с самого утра 15 октября после массированной артиллерийской подготовки перешли к наступательным действиям в направлении на Мыловое. Цель все та же - прорваться к Бериславу, что откроет выход к Важному узлу российской обороны - Новой Каховке.

По некоторым данным, на Херсонском направлении ВСУ накопили до 60 тыс военных в ударной группировке.

Карта наступления ВСУ

Также стало известно, что со стороны Новой Каменки на севере Херсонской области ВСУ задействовали для прорыва более 25 танков. Также появились сообщения об активном использовании авиации.

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Видео боёв под Херсоном, снятое российскими военными:

https://twitter.com/old_byz2/status/1581230514450550784?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA

Российские военные уже думают над тем, как в случае отступления будут подрывать мост через водохранилище “Республиканец” в Новокаирах, сообщают российские источники.

А вот как уже представители ВСУ отвечают на вопрос, какая обстановка на Херсонском фронте и будут ли его освобождать в ближайшее время.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1581003190820274176?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA

Подготовка наступления под Сватово

Обстановка на фронте в районе Сватово

Также по сообщениям российских военкоров, на Сватоском направлении украинцы собрали ударную группировки до 35-40 тыс человек, которая в ближайшее время должна начать наступление на указанный населенный пункт.

“Как представляется, вряд ли противник нацелен на лобовой штурм города. Скорее всего ставка будут делать на обходной маневр к северу от Сватово и выход к трассе Сватово-Кременная с вспомогательным ударом на Кременную с Лиманского направления”, - сообщил российский военный эксперт Борис Рожин.

https://twitter.com/theradiomann/status/1581085174946668544?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA

По его данным, Украина на сватовском направлении полностью владеет инициативой и “явно нацелена достичь оперативных результатов до того, как баланс сил начнет меняться не в ее пользу”.

Вот и военный корреспондент Издательского дома “Комсомольская правда” Александр Коц сообщил, что “параллельно Херсонскому наступлению, в котором участвуют десятки танков и авиация, ВСУ попытаются параллельно выполнить свою задачу и на Луганском фронте”.

“Здесь, по данным нашей разведки, Генштаб Украины поставил целью взять Сватово до 17 октября. На направлении собран ударный кулак - группировка в 40 тысяч человек. Возможны одновременные удары со стороны Купянска и Лимана. Вероятен разрезающий удар в сторону Кременной. На всем рубеже в последние дни формируется эшелонированная оборона. [Российские] Войска готовятся к отражению атаки”, - сообщил он.

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в программе Марка Фейгина, что россияне сами пытались контратаковать в районе Сватово, но были отбиты.

Также он сообщил, что ВСУ пытались контратаковать в районе Бахмута. По его словам, сообщения о взятых россиянами населенных пунктах в этом районе – фейк.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные смогут освободить Херсон и правый берег Днепра уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западную разведку. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут самого крупного успеха с начала войны.

Украина может вернуть себе Херсон уже на следующей неделе — FT