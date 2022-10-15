В октябре Украина запланировала два наступления. Одно уже началось
Российские и украинские военкоры и неофициальные источники сообщили, что Украина сформировала два ударных кулака для новых наступлений на позиции россиян. Один в луганской области в районе города Сватово. Другой - на севере Херсонской области. 15 октября там началось наступление.
Как всегда, министерство обороны и Генштаб Украины не сообщают о наступлении до его начала или в ходе боёв. Однако 15 октября российские источники массово сообщили о начале продвижения украинских военных в Херсонской области.
Наступление под Херсоном
Одно из направлений наступления ВСУ - это дорога Дудчаны-Берислав, которая ведёт в Новую Каховку. Российский военкор Борис Рожин утверждает, что украинцы с самого утра 15 октября после массированной артиллерийской подготовки перешли к наступательным действиям в направлении на Мыловое. Цель все та же - прорваться к Бериславу, что откроет выход к Важному узлу российской обороны - Новой Каховке.
По некоторым данным, на Херсонском направлении ВСУ накопили до 60 тыс военных в ударной группировке.
Также стало известно, что со стороны Новой Каменки на севере Херсонской области ВСУ задействовали для прорыва более 25 танков. Также появились сообщения об активном использовании авиации.
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Видео боёв под Херсоном, снятое российскими военными:
https://twitter.com/old_byz2/status/1581230514450550784?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA
Российские военные уже думают над тем, как в случае отступления будут подрывать мост через водохранилище “Республиканец” в Новокаирах, сообщают российские источники.
А вот как уже представители ВСУ отвечают на вопрос, какая обстановка на Херсонском фронте и будут ли его освобождать в ближайшее время.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1581003190820274176?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA
Подготовка наступления под Сватово
Также по сообщениям российских военкоров, на Сватоском направлении украинцы собрали ударную группировки до 35-40 тыс человек, которая в ближайшее время должна начать наступление на указанный населенный пункт.
“Как представляется, вряд ли противник нацелен на лобовой штурм города. Скорее всего ставка будут делать на обходной маневр к северу от Сватово и выход к трассе Сватово-Кременная с вспомогательным ударом на Кременную с Лиманского направления”, - сообщил российский военный эксперт Борис Рожин.
https://twitter.com/theradiomann/status/1581085174946668544?s=20&t=Is0hi1plc19UUfqZgnibxA
По его данным, Украина на сватовском направлении полностью владеет инициативой и “явно нацелена достичь оперативных результатов до того, как баланс сил начнет меняться не в ее пользу”.
Вот и военный корреспондент Издательского дома “Комсомольская правда” Александр Коц сообщил, что “параллельно Херсонскому наступлению, в котором участвуют десятки танков и авиация, ВСУ попытаются параллельно выполнить свою задачу и на Луганском фронте”.
“Здесь, по данным нашей разведки, Генштаб Украины поставил целью взять Сватово до 17 октября. На направлении собран ударный кулак - группировка в 40 тысяч человек. Возможны одновременные удары со стороны Купянска и Лимана. Вероятен разрезающий удар в сторону Кременной. На всем рубеже в последние дни формируется эшелонированная оборона. [Российские] Войска готовятся к отражению атаки”, - сообщил он.
В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в программе Марка Фейгина, что россияне сами пытались контратаковать в районе Сватово, но были отбиты.
Также он сообщил, что ВСУ пытались контратаковать в районе Бахмута. По его словам, сообщения о взятых россиянами населенных пунктах в этом районе – фейк.
Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные смогут освободить Херсон и правый берег Днепра уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западную разведку. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут самого крупного успеха с начала войны.
Украина может вернуть себе Херсон уже на следующей неделе — FT