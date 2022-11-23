🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2022 10:18 , Обновлено: 23.11.2022

На российском гостелеканале «Россия 1» назвали «следующей проблемой» после Украины Казахстан. Там, по словам одного из гостей, могут начаться «те же нацистские процессы».

Так, один из приглашенных российских экспертов заявил:

«Слушайте, давайте все таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же нацистские процессы, что сейчас на Украине».

По его словам, в Казахстане «много русских» и «территория там, извините, и Семипалатинск там, между прочим, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там».

С ним согласился ведущий программы Владимир Соловьев.

https://twitter.com/WarAgainstPutin/status/1595168255853072384?t=HFCIfrnw2LSV57kMZySh2A&s=19

Ранее Телеграф писал, что аналитик российского государственного телевидения Захар Прилепин заявил, что Москва «явно» не готова начать новые наступательные действия против Украины, поскольку «специальная военная операция» продолжает давать некие сбои.

На российском ТВ объяснили, почему Россия не сможет наступать в Украине

А еще на российском государственном телеканале «Россия 1» заявили, что ОДКБ как организации коллективной безопасности уже не существует. А ее члены поддерживают в ООН США и Запад . Там заявили, что настоящих союзников России можно пересчитать на пальцах одной руки.

«ОДКБ не существует!» — На российском ТВ посчитали на пальцах одной руки своих союзников