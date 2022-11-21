На российском ТВ объяснили, почему Россия не сможет наступать в Украине

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Опубликовано: 21.11.2022 10:43 , Обновлено: 21.11.2022

Аналитик российского государственного телевидения Захар Прилепин заявил, что Москва "явно" не готова начать новые наступательные действия против Украины, поскольку "специальная военная операция" продолжает давать некие сбои.

Прилепин, бывший депутат Государственной Думы, признался во время выступления по российскому государственному телевидению, что для России “стратегически важно затянуть” переговоры, чтобы позволить армии РФ нарастить силы перед началом более масштабного наступления.

https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1594408064337301504

“В данный момент Россия не хочет, а может быть, и не будет вести тотальную войну до победы, - заявил он. - Мы явно не готовы к наступательным действиям. Нам нужно удвоить численность наших сил для продвижения”.

“Для наших граждан, те патриоты, которых я уважаю, должны понять: вы не выиграете войну этими ударами. Мы не победим Киев таким образом”.

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Прилепин продолжал говорить, что, по его мнению, России нужна военная победа, в дополнение к ударам по украинской инфраструктуре, чтобы заставить Украину прекратить войну. Он сказал, что ракетные удары имеют “исключительно узкую цель”, чтобы только принудить Украину к переговорам.

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