В Кремле намекнули, что Зеленский недавно посетил Россию

Опубликовано: 14.11.2022 13:50 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 14 ноября заявил, что Владимир Зеленский фактически посетил территорию России. Так можно понимать его слова о визите президента Украины в освобожденный Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ», — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, Владимир Зеленский сам рассказал, зачем приехал в Херсон спустя несколько дней после его освобождения.

“Нужно поддерживать херсонцев, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, реально поднимаем наш флаг”, - заявил он в общении с журналистами.

https://twitter.com/timesnews_io/status/1592109342941380610?t=wb6gXwf10CJmuOH6QmenPA&s=19

“Еще по-человечески очень хочется такой эмоции, энергии от людей получить”, - признался Владимир Зеленский. https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1592103969413025792?t=bBTCRh1lmBHDeft8b1lNYg&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины 14 ноября внезапно прибыл в освобожденный недавно украинский областной центр Херсон. Он сделал это, чтобы лично поблагодарить служащих ВСУ.

Зеленский внезапно приехал в освобожденный Херсон