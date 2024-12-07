Сирийские повстанцы заявили об окружении Дамаска

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Опубликовано: 07.12.2024 18:45 , Обновлено: 07.12.2024

Сирийские повстанцы 7 декабря заявили, что начали окружать столицу страны - Дамаск. Как передал телеканал France24, они находятся в 20 км от этого города. Президент Сирии Башар Асад при этом, как утверждают в его администрации, остается в столице.

Американский телеканал CNN не смог подтвердить информацию об окружении Дамаска повстанцами, однако написал, что это “следует по ощутимым признакам продвижения” их в юго–западном городе Дараа. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, повстанцы достигли пригородов столицы Мадая, Джарамана и Дарайя, а бойцы оппозиции движутся из восточной Сирии в сторону пригорода Хараста-эль-Басаль.

В пригороде Дамаска протестующие свергли статую покойного отца Асада.

Лидер исламистской группировки “Хайат Тахрир аш-Шам” (HTS) Ахмед аш-Шараа приказал повстанцам готовиться к взятию Дамаска. “Дамаск ждет вас”, - написал он в Telegram.

Командир повстанцев Хасан Абдул-Гани также в Telegram заявил о том, что силы оппозиции начали «заключительную стадию» своего наступления - окружение Дамаска.

Асад остается в Дамаске?

Как передал France24, в Администрации президента Сирии Башара Асада утверждают, что он остается в столице. «Президент выполняет свои обязанности по работе, а также национальные и конституционные обязанности из столицы - Дамаска», - отчитались там. Подобную информацию распространили государственные СМИ.

Повстанцы в Сирии открыли второй фронт, захватив базу армии на юге

В сирийской армии заявили, что не отступают, и обвинили повстанцев в распространении паники. Сирийское правительство утверждает, что армия не выводила войска из районов вблизи Дамаска, написал France24.

“Нет никакой правды в новостях о том, что наши вооруженные силы, присутствующие во всех районах сельской местности Дамаска, отступили”, - сказали в Минобороны Сирии.

В то же время, как написало французское агентство AFP со ссылкой на источники в иракских силах безопасности, Ирак впустил на свою территорию сотни военнослужащих сирийской армии, некоторые из которых ранены. Они якобы вошли через пограничный переход “Эль-Каим”. Источник AFP утверждает, что это 2000 военных, в том числе офицеры.

У иракского государственного информагентства другая цифра. «Сегодня Ирак принял более тысячи солдат сирийской армии через пограничный переход “Эль-Каим” в провинции Анбар», — сказал источник медиа.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации наблюдателей и местных жителей, тысячи людей покинули центральный сирийский город Хомс ночью и утром 6 декабря. Это произошло на фоне попытки сил повстанцев провести молниеносное наступление против правительственных войск дальше на юг в сторону Дамаска.

Тысячи жителей покинули сирийский Хомс из-за наступления повстанцев