Повстанцы в Сирии открыли второй фронт, захватив базу армии на юге

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Опубликовано: 06.12.2024 18:50 , Обновлено: 06.12.2024

Курдские повстанцы на юге Сирии, поддерживаемые США, заявили, что взяли под контроль крупную правительственную военную базу в провинции Дараа всего через несколько часов после начала нового наступления в пятницу.

На их видео видно, как повстанцы вступают в перестрелку с силами властей Сирии вблизи Аль-Хирака, города рядом с 52-й бригадой, второй по величине правительственной военной базой в провинции.

В заявлении Южного оперативного штаба – недавно сформированной группировки повстанцев, говорится, что ее бойцы “успешно освободили 52-ю бригаду в восточной части Дараа после боев с дислоцированными там силами режима”.

[inf]Напомним, что МИД Беларуси призвал всех белорусов покинуть Сирию из-за обострения гражданской войны. При этом там выказали слова поддержки президенту Асаду, войска которого отступают который день под давлением повстанцев.[/inf]

Группировка также заявила, что захватила несколько правительственных постов вдоль иордано-сирийской границы. “В настоящее время наши силы обеспечивают безопасность пограничной полосы после капитуляции дислоцированных там сил режима”, - говорится в сообщении.

Таким образом можно говорить о новом фронте, который открыли повстанцы в ходе начавшегося в ноябре наступления.

Новая группировка повстанцев на крайнем юге Сирии заявила, что их цель - добраться до Дамаска на севере. В заявлении, опубликованном телеканалом CNN, Южное оперативное управление призвало правительственные войска дезертировать и присоединиться к повстанцам. “Наш пункт назначения - Дамаск, а место встречи - общественная площадь Омейядов”, - заявили повстанцы.

Пока что армия Сирии, подчинённая президенту Асаду, сражалась только на одном фронте. Основное наступление повстанцев началось на северо-западе провинции Идлиб, но с тех пор отбросило войска Башара Асада дальше на юг по длинной дороге к Дамаску. Теперь правительственные военные столкнулись с перспективой борьбы на два фронта: основное наступление ведется на севере, а новое набирает обороты на юге.

Тем временем, сирийские повстанцы захватили по меньшей мере два города на дороге из Хамы в Хомс.

Командование военными операциями, недавно сформированной коалиции, начавшей наступление на прошлой неделе, заявило, что оно “установило постоянный контроль над городами Талбиса и Аль-Растан в северной части провинции Хомс”.

На видео, опубликованном CNN, видно, что боевики вошли в Растан и Талбису, которые расположены на главном шоссе М5, ведущем из Хамы в Хомс. Талбиса находится всего в 10 километрах от Хомса. На видеозаписи видно, как боевики проезжают по кольцевой развязке в Талбисе, высовываясь из машин и стреляя в воздух.

Сирийские войска также отошли из районов восточной провинции Дейр-эз-Зор, которые находились под их контролем, после того, как возглавляемые курдами силы продвинулись к районам, удерживаемым правительством, сообщил военный обозреватель.

“Сирийские войска и их поддерживаемые Ираном союзники полностью покинули контролируемые ими районы в провинции Дейр-Эз-Зор, а курдские силы продвигаются к своим районам”, - заявил Рами Абдель Рахман, возглавляющий Сирийскую наблюдательную миссию по правам человека, сообщило Agence France-Presse.

“Хорошая позиция”

В свою очередь, министр обороны Сирии заявил, что отвод правительственных войск из Хамы был тактической мерой, и пообещал, что правительство вернет утраченные районы. Генерал Али Махмуд Аббас заявил в телевизионном заявлении поздно вечером в четверг, что повстанцев, которых он назвал мусульманскими экстремистами, поддерживают зарубежные страны, очевидно, имея в виду Турцию и Соединенные Штаты.

“Мы занимаем хорошую позицию на местности”, - добавил генерал Аббас, заявив, что вывод сирийской армии из Хамы был “временной тактической мерой, и наши силы находятся у ворот Хамы”. Он сделал это заявление перед тем, как повстанцы двинулись на юг от Хамы и приблизились к Хомсу.