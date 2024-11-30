Сирийские повстанцы впервые за 8 лет вошли в Алеппо

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Опубликовано: 30.11.2024 09:34 , Обновлено: 30.11.2024

Сирийские оппозиционные силы вошли в Алеппо всего за три дня своего внезапного наступления, впервые ступив на территорию второго по величине города страны с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году. Об этом сообщило CNN 29 ноября.

Повстанцы начали внезапное наступление на этой неделе, пройдя на восток через несколько деревень за пределами города и возобновив конфликт, который в течение многих лет оставался практически неподвижным.

К вечеру пятницы 29 ноября силы оппозиции достигли центра города, согласно проверенным CNN кадрам, на которых бойцы в камуфляжной форме размахивают флагом сирийской оппозиции на центральной площади.

Наступление, начавшееся в среду 27 ноября, стало первым за последние годы крупным столкновением между сирийской оппозицией и режимом президента Башара Асада, который правит раздираемой войной страной с 2000 года.

Официальные сирийские военные заявили, что противостоят «крупной атаке», и утверждают, что «укрепляют все позиции на различных фронтах боевых действий», но многочисленные жители города говорят, что силы режима отступили из нескольких кварталов в западной части Алеппо.

В пятницу недавно созданная коалиция вооруженной оппозиции, Командование военных операций, заявило, что захватило контроль над Военным научно-исследовательским центром сирийского правительства на окраине города Алеппо после «интенсивных столкновений с силами режима и иранскими ополченцами». Позднее они опубликовали видео, на котором видно, как танки сирийского режима покидают Алеппо по мере продвижения сил повстанцев.

Вооруженные силы оппозиции продолжали продвигаться вглубь города в пятницу днем. Бойцов заметили у статуи Баселя аль-Асада, покойного брата президента Асада, на восточной окраине района Новый Алеппо. Один боец спускал с мачты сирийский флаг.