Главное управление полиции Польши начало забастовку и выдвинуло МВД ультиматум

Опубликовано: 09.12.2024 18:07 , Обновлено: 09.12.2024

Главное управление полиции Польши объявило акцию протеста. Представители подразделения обвинили Министерство внутренних дел Польши в том, что оно игнорирует нужды и ожидания и, более того, подвергает Польшу угрозе потери внутренней безопасности.

Это управление долгое время воздерживалось от объявления акции протеста. Профсоюзы, действующие в силовых структурах Польши, уже несколько месяцев требуют от правительства повышения зарплат не менее чем на 15%, а также жилищные льготы, доплаты и перерасчёт пенсий. Первоначально правительство предлагало повышение на 4,1%, но в конечном итоге оно составило 5 %. Это было включено в принятый Сеймом закон о бюджете на 2025 год.

Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк, отвечая на вопрос об этом протесте на Польском радио, ответил, что “принимает его с грустью”. “Мы сидим за столом, разговариваем, вносим очень серьезные предложения профсоюзу по тем направлениям, которые нам указаны ”, - подчеркнул он. Он добавил, что речь идет о жилищных пособиях для офицеров в структурах МВД.

«На 15% средств, конечно, нет. Но мы работаем над тем, чтобы были средства на жилищные вопросы, которые поднимаются абсолютно как тема номер один самими офицерами, командирами и профсоюзами”, - подытожил он.

Он напомнил, что в начале текущего года в бюджетной сфере, в том числе для сотрудников МВД и управления, в том числе полицейских, были произведены повышения на 20%. “Поэтому мне кажется, что такая акция здесь неуместна”, - добавил он.

Он подчеркнул, что пытается решить различные проблемы, в том числе повышение зарплат и, например, вопрос жилья для сотрудников полиции, но бюджетные возможности ограничены. Он добавил, что профсоюзные лидеры точно знают, сколько денег в бюджете.

“Протест будет продолжаться до тех пор, пока власти не проявят волю вступить в серьезные переговоры и не предпримут реальные действия по реализации наших требований. Министерство внутренних дел и администрации несет полную ответственность за то, что ситуация привела к эскалации напряженности и заставила нас принять такое решение”, - заявили в ответ в главном управлении полиции Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о заработной плате жителей Республики. Так, в июне, по сравнению со средним показателем по стране, медианные выплаты оказались на 20% ниже и составили 6507 злотых (5560 белорусских рублей) до вычета налогов.

Сколько на самом деле зарабатывают поляки? В Главном статистическом управлении назвали суммы