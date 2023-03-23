Си Цзиньпин отказался от "сделки века", предложенной Путиным в Москве - СМИ

Опубликовано: 23.03.2023 09:04 , Обновлено: 15.11.2024

С помпой начавшийся и закончивщийся визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина оказался не таким радостным для российских властей. О чем по итогам пишут западные СМИ. Китай не дал добро на скорое строительство нового газопровода из России, который помог бы ей справиться с катострафической потерей рынка ЕС.

Китайская делегация не подписала новый контракт на покупку российского газа и строительство трубы «Сила Сибири-2», а в итоговом совместном заявлении лишь говорится про «укрепление партнерства» в энергетике.

Впрочем, сам Владимир Путин был куда более оптимистичен. Он заявил, что Россия, Китай и Монголия подготовили “все соглашения” по достройке трубопровода для поставок российского газа в Китай, и что Россия поставит в Китай по меньшей мере 98 миллиардов кубометров газа к 2030 году. Однако, по прогнозам, Китай в 2023 году купит только 22 млрд кубометров газа - в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз.

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Россия предложила новый маршрут много лет назад, но план приобрел особенную актуальность для Кремля в 2023 году, поскольку Москва надеется, что Пекин заменит Европу в качестве основного потребителя газа.

Предлагаемый трубопровод должен был доставить газ из огромных запасов полуострова Ямал в Западной Сибири в Китай, крупнейший в мире потребитель энергии и растущего потребителя газа. Известно, что “Газпром” приступил к технико-экономическому обоснованию проекта в 2020 году и поставил перед собой цель начать поставки газа к 2030 году. Трубопровод протяженностью 2600 км мог бы транспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год, что немного меньше, чем ныне разрушенный “Северный поток”, соединяющий Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Первый трубопровод “Сила Сибири” протяженностью 3000 км проходит через Сибирь в северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян.

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Перед визитом Си Цзиньпина Путин назвал трубопровод “Сила Сибири” “сделкой века”. Но в совместном заявлении после переговоров говорилось только о том, что вовлеченные стороны “приложат усилия для продвижения работы по изучению и утверждению” трубопровода. А в официальных документах и заявлениях Си Цзиньпина, опубликованных после переговоров, трубопровод и вовсе не упоминается.

“На самом деле мы не думаем, что проект согласован, еще предстоит проработать множество более мелких деталей”, - сказал Ван Юанда, китайский газовый аналитик компании ICIS, занимающейся анализом данных.

По мнению экспертов, Китай, как ожидается, не будет нуждаться в дополнительных поставках газа до 2030 года.

“Первоначальная цель состоит в том, чтобы Китай импортировал 38 млрд куб. м российского газа к 2025 году. Сейчас Россия заявляет, что к 2030 году этот показатель достигнет 98 млрд кубометров. Это очень большой скачок, поэтому стоит быть немного осторожным в этом вопросе”, - предупредил аналитик Ван.

На данный момент “Газпром” поставляет газ в Китай по первому трубопроводу “Сила Сибири” в рамках 30-летней сделки стоимостью 400 миллиардов долларов, которая начала действовать в конце 2019 года.

Ожидается, что к 2027 году объемы поставок достигнут полной мощности в 38 млрд куб. м. В феврале 2022 года Пекин также согласился покупать газ с российского дальневосточного острова Сахалин, который будет транспортироваться по новому трубопроводу через Японское море в китайскую провинцию Хэйлунцзян. Там объемы составят до 10 млрд куб. м в год примерно к 2026 году, сообщило Reuters.