В ЕС подготовили "газовую революцию". Стартует в апреле

Опубликовано: 09.03.2023 13:00 , Обновлено: 09.03.2023

В Евросоюзе подготовили революционное изменение на рынке газа, чтобы окончательно закрепить свою победу в "газовой войне" с Россией. Вопреки ожиданиям россиян, зима прошла в ЕС прошла спокойно, никто не замерз. А цены на газ весной снизились до минимума почти двухлетней давности.

Теперь газ в ЕС продается на биржах по цене около 450 евро за тысячу м3. В последний раз такие цены наблюдались летом 2021 года.

Но страны ЕС решили не почивать на лаврах, а полностью перевернуть рынок газа. Там запланировали уже весной начать закупать топливо для всех стран ЕС как единый клиент. По первоначальным оценкам Еврокомиссии, 27 государств-членов ЕС и три соседние страны нуждаются в совместной закупке 24 млрд кубометров газа в течение следующих трех лет.

Уже в апреле ЕС объявит тендер на совместную закупку природного газа, что станет первым шагом к созданию европейского картеля в попытке ещё больше снизить цены, сообщило агентство Bloomberg 7 марта. ЕС ожидает, что первые контракты будут подписаны с поставщиками примерно в июне.

“Нам явно нужно переломить экономическую ситуацию в Европе, - сказал вице-президент Европейской комиссии Марош Сефокович агентству Bloomberg. - Я считаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители. С тех пор как мы начали это упражнение, наблюдается огромный интерес со стороны международных поставщиков”.

По словам Шефчовича, после завершения первого тендера совместные закупки будут проводиться на более регулярной основе, чтобы обеспечить наличие достаточного количества газа в ЕС.

При этом газовые хранилища Союза в настоящее время заполнены на 59% – исторический максимум для этого времени года.

В результате газового шантажа, устроенного Кремлём на фоне начала войны с Украиной, Россия практически полностью потеряла европейский рынок газа. По данным Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. И это при том, что их сокращение было в основном второй половине года.

Норвегия, став основным поставщиком, получила в 2022 году рекордный доход от продажи газа и нефти - 131 миллиард евро, что в 3 раза больше, чем в 2021 году.