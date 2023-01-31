Поставки "Газпрома" в ЕС рухнули до исторического минимума

Опубликовано: 31.01.2023 12:43 , Обновлено: 31.01.2023

Экспорт российского газа "Газпромом" в ЕС через Украину за первые 30 дней января достиг рекордно низкого уровня в 951,4 млн кубометров, сообщила российская газета "Ведомости" со ссылкой на данные компании.

Если во второй половине 2022 года “Газпром” ежедневно поставлял через Украину 41-43 млн кубометров газа, то с 5 января суточные объемы начали резко падать, и к 19 января ежедневно отгружалось уже всего 24,4 млн кубометров.

“Ведомости” сообщили, что снижение в первую очередь является результатом снижения спроса на российский газ в Европе на фоне необычно теплой и ветреной зимы. А это в свою очередь повлекло рост генерации возобновляемой электроэнергии. При этом заполняемость газохранилищ в ЕС находится на рекордно высоком уровне.

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