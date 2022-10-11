Швеция отказалась дать России результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Опубликовано: 11.10.2022 08:27 , Обновлено: 25.10.2022

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не поделится с Москвой результатами расследования по утечкам газа на газопроводах «Северный-поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщили Bloomberg и Reuters.

Андерссон назвала предварительные результаты расследования конфиденциальны.

«Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации в сфере безопасности. Мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что могут случиться и другие инциденты», — сказала она.

Андерссон добавила, что каждая страна имеет право вести свое расследование.

[info_b]Как полагает шведская служба безопасности, утечки были вызваны подводными детонациями. При осмотре места происшествия были обнаружены следы взрывов. Прокуратура подозревает саботаж.[/info_b]

В свою очередь Россия потребовала участия в расследовании по утечках газа. Однако в Швеции подчеркнули, что координируют свои действия с Данией и Германией.

Напомним, вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

В ЕС начали поиски подводной лодки, чтобы расследовать «загадочные» протечки газопровода «Северный поток»

Позже стало известно, что разведка США (ЦРУ) предупредила власти Германии о возможном нападении на газопроводы «Северный поток» еще летом 2022 года. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

ЦРУ предупреждало Германию об атаках на «Северный поток» еще летом — Spiegel