"Шоумен и провокатор" - В республиканской партии начали подготовку к проигрышу Трампа на выборах президента США

Опубликовано: 19.08.2024 13:38 , Обновлено: 19.08.2024

Видные деятели Республиканской партии осознали, что после того, как демократы выдвинули своим кандидатом вице-президента Камалу Харрис, Дональд Трамп может уступить ей в президентской гонке. И дело в психологических особенностях их кандидата-миллиардера.

“Дональд Трамп как шоумен и провокатор может не победить на выборах”, - призналась в эфире американского телеканала NBC сенатор от Республиканской партии Лидси Грэм. Политик присоединился к группе республиканцев, которые призывают Трампа изменить тон своих заявлений и сосредоточиться на представлении своей программы, а не нападках на Камалу Харрис.

«Я ожидаю, что президент Трамп в последние 80 дней предвыборной кампании обрисует, что он сделает для нашей страны, чтобы исправить ситуацию на границе и снизить инфляцию», — добавил Грэм. Позже в интервью сенатор несколько раз подчеркнул, что “ключом к Белому дому является стратегия и политика”.

Трамп заявил, что он «намного красивее» Харрис

Таким образом известный американский сенатор присоединился к хору голосов республиканцев которые попросили Трампа наконец-то начать говорить о своей стратегии, а не о внешнем виде или привычках Камалы Харрис.

“Чем меньше мы будем говорить о политике, тем хуже будет для нас. Это мое предупреждение”, - заявил Вивек Рамасвами, пытавшийся стать кандидатом на пост президента от Республиканской партии, в интервью Fox News.

В свою очередь, Келлиэнн Конвей, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, дала ряд рекомендаций миллиардеру: “Меньше оскорблений, больше точных наблюдений и указания на различия между двумя программами”.

«Он не выиграет выборы из-за размера толпы, он не выиграет из-за того, к какой расе принадлежит Камала Харрис, и он не выиграет из-за того, глупа ли Камала Харрис», — заявила Никки Хейли в эфире Fox News, бывший посол ООН и кандидат на праймериз от Республиканской партии подчеркнула, что для победы республиканцы «должны перестать жаловаться на Камалу Харрис».

“Имею право”

Сам Дональд Трамп заявил, что «имеет право» на личные нападки на свою соперницу Камалу Харрис. «Я не уважаю ее, не уважаю ее интеллект и думаю, что она будет ужасным президентом», — сказал он. Он также заявил, что вице-президент также нападала на него: “Она назвала меня чудаком”.

Согласно последним опросам, Камала Харрис, действующая вице-президентша и кандидатка от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах, имеет больше шансов на победу, чем Дональд Трамп. Опрос, проведенный Morning Consult, показывает, что 47% проголосовали бы за кандидатку от Демократической партии, а за Трампа - 44%. Остальные не определились. Однако опрос, опубликованный в журнале The Economist, показывает, что 47,8% проголосовали бы за Камалу Харрис, а у Дональда Трампа – 45%.

Харрис резко оторвалась от Трампа в свежих опросах о президентских выборах в США. На сколько?