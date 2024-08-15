Харрис резко оторвалась от Трампа в свежих опросах о президентских выборах в США. На сколько?

Опубликовано: 15.08.2024 10:06 , Обновлено: 15.08.2024

Последние общественные опросы о президентских выборах в США показали рост популярности действующего вице-президента Камалы Харрис. Согласно свежему опросу американского Университета Монмута, если бы выборы провели сейчас, Харрис победила бы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

По данным университета, 48% опрошенных сказали, что они точно или скорее всего проголосуют за Харрис на выборах в ноябре. За Трампа цифра меньше - 43%, передал Forbes. «Это явно другая игра. Смена номинанта подняла потолок потенциальной поддержки демократов в президентской гонке на небольшую, но важную величину, по крайней мере на данный момент», — заявил директор Института опросов общественного мнения Университета Монмута Патрик Мюррей в пресс-релизе.

Опрос The Economist/YouGov Poll, проведенный 11 - 13 августа, тоже показал рост популярности нынешнего вице-президента: 46% - за Харрис, 44% - за Трампа.

Также Харрис опередила Трампа (47% против 44%) в последнем опросе американской аналитической компании Morning Consult. 4% респондентов выбрали бы «кого-то другого», а 4% не определились. К слову, как отметил Forbes, четвертую неделю подряд опрос Morning Consult показывает, что Трамп отстает от Харрис.

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В свежем опросе NPR/ PBS News/ Marist действующий вице-президент опередила экс-президента США на три пункта (48% против 45%).

В то же время Трамп опережает Харрис на один пункт (48% против 47%) в опросе New York Times/ Siena, проведенном 22 – 24 июля, на два пункта (49% против 47%) в опросе Wall Street Journal, проведенном 23 – 25 июля , и тоже на два пункта (47% против 45%) в онлайн-опросе HarrisX/Forbes, опубликованном 26 июля.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в штабе Харрис разработали план по привлечению на свою сторону сторонников Республиканской партии, которые не хотят голосовать за Дональда Трампа. Кандидатуру Харрис уже официально поддержали конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, бывшие губернаторы Билл Уэлд, Кристин Тодд Уитмен и экс-министр обороны США и сенатор Чак Хейгел.

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