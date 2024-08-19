Трамп заявил, что он "намного красивее" Харрис

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Опубликовано: 19.08.2024 08:23 , Обновлено: 19.08.2024

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время своей кампании в штате Пенсильвания раскритиковал внешность его политического оппонента Камалы Харрис.

“Вы не возражаете, если я на секунду отключу телесуфлер?» — обратился Трамп к своим сторонникам менее чем через четыре минуты после начала своей речи.

Затем последовало длинное выступление, в котором он настаивал на том, что более привлекателен, чем его оппонент Камала Харрис.

«Я намного красивее ее. Я гораздо красивее Камалы», — сказал Трамп.

[info_b]Бывший президент США сделал эти комментарии, ссылаясь на недавнюю обложку журнала Time с изображением Харрис и надписью “Ее момент”. Когда Трамп впервые увидел это изображение, он заявил: «Я сказал: „Это Софи Лорен?“. Я не мог понять, кто это может быть? «Это Элизабет Тейлор?».[/info_b]

«В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который ее рисует», — сказал он. «Они сделали много фотографий, которые не получились, поэтому они наняли художника-эскизировщика».

Эта нападка Трампа одна из многих, высказанных им в адрес Камалы Харрис и ее союзников-демократов на митинге.

«Что случилось с Байденом? Я баллотировался против Байдена, а теперь баллотируюсь против кого-то другого», — заявил он. «Я сказал: «Против кого я баллотируюсь? Против Харрис?» Я сказал: «Кто, черт возьми, такая Харрис?»

“То же самое старое шоу”

В заявлении после митинга предвыборный штаб Камалы Харрис заявил: «Еще один митинг, то же самое старое шоу».

«Дональд Трамп не может реализовать свой опасный проект «Проект 2025», предусматривающий повышение налогов для работающих семей на 3900 долларов, отмену Закона о доступном медицинском обслуживании и лишение нас свобод, поэтому он прибегает к лжи, оскорблениям и путаным речам», — заявил представитель предвыборной кампании Джозеф Костелло.

Ранее Telegraf.news писал, что последние общественные опросы о президентских выборах в США показали рост популярности действующего вице-президента Камалы Харрис. Согласно свежему опросу американского Университета Монмута, если бы выборы провели сейчас, Харрис победила бы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

Харрис резко оторвалась от Трампа в свежих опросах о президентских выборах в США. На сколько?