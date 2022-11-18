МАГАТЭ потребовало от России покинуть Запорожскую АЭС

Опубликовано: 18.11.2022 09:47 , Обновлено: 06.01.2025

В МАГАТЭ одобрили третью резолюцию против действий России на украинских ядерных объектах. В ней наблюдательный совет ООН по ядерной энергетике призвал Россию прекратить все действия на украинской Запорожской АЭС.

Это третий случай, когда Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принимает резолюцию подобного рода. Россия и Китай проголосовали против резолюции, в то время как Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам воздержались, сообщили дипломаты.

В тексте, представленном Канадой и Финляндией, говорилось, что наблюдательный совет призвал Россию немедленно уйти с Запорожской атомной электростанции на юге Украины, сообщает Reuters.

“(Комитет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Комитета немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине и на них, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно”, - говорится в тексте резолюции.

И Москва, и Киев обвиняют друг друга в обстреле, который повредил здания в Запорожье и оборвал линии электропередач, необходимые для охлаждения реакторного топлива и предотвращения ядерного взрыва.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг АЭС, чтобы положить конец обстрелам и снизить риск катастрофической ядерной аварии. В резолюции говорилось, что правление одобрило усилия Гросси.

“(Совет) выражает серьезную озабоченность в связи с неприемлемым давлением и задержаниями украинского обслуживающего персонала на Запорожской атомной электростанции и неоднократными перебоями с внешним электроснабжением после обстрелов в окрестностях”, - говорится в тексте резолюции.

Ранее Телеграф сообщил, что во время визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вместе с делегатами организации туда прибыли и журналисты. Представитель России попытался ответить на их вопрос, почему воронка и часть ракеты в ней в близи ЗАЭС свидетельствует о том, что удар нанесли со стороны оккупированных Россией территорий.

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