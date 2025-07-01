Шенген всё? Польша ввела погранконтроль на границе с другими странами ЕС

Опубликовано: 01.07.2025 16:44 , Обновлено: 01.07.2025

Польские власти, как и обещали, ввели пограничный контроль на своих границах с Литвой и Германией. Решение обосновали борьбой с нелегалами. Вильнюс и Берлин уже прокомментировали шаги Варшавы. Кстати, оно идёт вразрез с Шенгенских соглашением, которое гарантировало свободный проезд между странами, его подписавшими.

“Сегодня утром состоялся брифинг со мной и премьер-министром Косиняк-Камышем. С нами были представители Пограничной охраны, мы говорили о необходимости восстановления временного пограничного контроля. Мы приняли решение о восстановлении временного пограничного контроля на польско-германской и польско-литовской границах. Оно вступит в силу в понедельник, 7 июля”, — сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства во вторник.

Премьер-министр Польши заявил, что через Литву в ЕС идёт серьезный «поток нелегальной миграции”, в организации которой он обвинил власти России и Беларуси.

[inf]Впрочем, власти Беларуси не раз отвергали подобные обвинения. Представитель Беларуси весной на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене [link href=“https://telegraf.news/politika/dlya-nas-ostaetsya-zagadkoj-belarus-v-oon-potrebovala-ot-polshi-prekratit-obvinyat-ejo-v-instrumentalizacii-migracii/” target=“_blank” rel=“noopener”] потребовал [/link] отказаться от “необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции”.[/inf]

Что касается Германии, то Варшаву не устраивает, процедуры, по которым там выдворяют нелегальных мигрантов в Польшу.

“Я сообщил [Берлину], что терпение Польши в этом вопросе на исходе - особенно после изменения практики, которая затрудняет определение того, следует ли на самом деле отправлять в Польшу людей, - подчеркнул он, заверив, что «время, когда Польша не реагировала адекватно, точно закончилось».

Что говорят в Литве и Германии?

Власти в Вильнюсе и Берлине уже отреагировали на эту информацию. Пока весьма сдержанно.

«Нам придется» — Туск заявил о возможном закрытии границ с Литвой и Германией. Причём тут Беларусь?

“Германия тесно сотрудничает с Польшей в области пограничного контроля”, — заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер добавил, что Германия хочет сохранить Шенгенскую зону , но она может функционировать только в том случае, если ею не будут злоупотреблять преступники , занимающиеся незаконным ввозом мигрантов.

В Литве также сдержанно комментировали нововведения Варшавы. “Вчера я получил информацию от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что правительство намерено принять решение об усилении контроля на литовско-польской границе, а также на польско-немецкой границе”, — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на пресс-конференции в Вильнюсе.

Новость Телеграф

Литовский министр уточнил, что Польша предпринимает такие действия в связи с ростом числа лиц, пытающихся нелегально пересечь польскую границу, а также в связи с «определенной напряженностью, которая возникает в связи с применением мер на польско-немецкой границе».

“Необходимо оценить реальные цифры, динамику, количество задержанных нелегальных мигрантов на территории Литвы и Польши. У нас уже есть некоторые данные”, - заявил Будрис.

По словам главы МИД Литвы, при усилении охраны границы необходимо также «установить наиболее эффективные меры, которые […] не будут нарушать наши общие интересы в свободном передвижении людей , а также будут способствовать нашему стремлению к прочной и надежной охране внешней границы Европейского Союза и НАТО».

Тем временем, сама Литва направила своих пограничников на помощь в Латвию. По словам представителя Литовской пограничной службы (VSAT) Гедрюса Мишутиса, в соседней балтийской стране попыток нелегального пересечения границы значительно больше, чем в Литве. «Они видят, где легче пройти границу, и идут туда», — отметил Мишутис.

“Это приостановка Шенгена”

Ранее Telegraf.news писал, что решение правительства Германии 9 сентября 2024 года ввести жёсткий пограничный контроль на всех сухопутных границах страны “для сдерживания нелегальной миграции и повышения безопасности” вызвало скандал и негодование во многих странах Евросоюза. Своё несогласие с таким шагом немецких властей высказали политики в Польше, Нидерландах, Австрии. Там назвали решение - приостановкой Шенгенского соглашения.

Однако пограничный контроль не означает, что белорусам с польской шенгенской визой надо теперь получать ещё и немецкую. Пока речь идёт, что на дорогах между странами появятся пограничники. Возможно, это будет немного неудобно для путешественников на машинах, но не более того. В остальном все правила Шенгена сохраняются и работают.

«Это приостановка Шенгенской зоны» — Решение Германии ввести пограничный контроль вызвало скандал в ЕС