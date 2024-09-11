"Это приостановка Шенгенской зоны" - Решение Германии ввести пограничный контроль вызвало скандал в ЕС

Опубликовано: 11.09.2024 13:52 , Обновлено: 11.09.2024

Решение правительства Германии ввести более жёсткий пограничный контроль на всех сухопутных границах страны "для сдерживания нелегальной миграции и повышения безопасности" вызвало скандал и негодование во многих странах Евросоюза. Своё несогласие с таким шагом немецких властей уже высказали политики в Польше, Нидерландах, Австрии.

Так, премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября осудил решение соседней Германии и назвал подобные действия “неприемлемыми с польской точки зрения”, сообщил польский портал Onet.pl. По словам Туска, “это фактическая приостановка действия Шенгенского соглашения в большом масштабе”.

Туск пообещал официально обратиться к другим странам, которые затронет решение Германии, и провести “срочные консультации”, на которых планируется обсудить дальнейшие действия стран-участницы ЕС по данному вопросу”.

“Надеюсь, что мы поговорим об этом в духе Евросоюза”, - отметил польский премьер.

Туск выразил уверенность, что на такие “жёсткие шаги” Берлин пошёл исключительно из-за “внутриполитической ситуации”, а не из-за политики соседних стран (в том числе, Польши) в отношении нелегальной миграции на собственных границах.

Осудили решение Германии и в Австрии. Министр внутренних дел этой страны Герхард Карнер решительно заявил, что Австрия не станет принимать у себя “людей, которым отказали в Германии”.

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“Места для манёвра нет”, - процитировала Карнера немецкая газета Bild.

В свою очередь депутат Европарламента от Нидерландов Ракель Гарсия Эрмида-ван дер Валле заявила, что решение Берлина поставило под угрозу “одну из самых важных свобод” Евросоюза, свободу на передвижение.

“Европа станет безопаснее не благодаря политическим сигналам, а, скорее, за счет инвестиций в укрепление внешних границ и сотрудничества полиции”, - упрекнула евродепутат немецкие власти.

Впрочем, не все соседние с Германией страны отреагировали в таком негативном ключе. Так, министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан заявил, что усиление пограничного контроля для граждан его страны “не представляет угрозы” и каких-либо фундаментальных изменений не сулят.

Как ранее сообщил Telegraf.news, правительство Германии 9 сентября объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах страны в попытке бороться с нелегальной миграцией. Планируется, что усиленные проверки на границе начнут проводить уже с 16 сентября этого года.

Германия объявила о введении пограничного контроля на всех своих границах