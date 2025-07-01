«Нам придется» - Туск заявил о возможном закрытии границ с Литвой и Германией. Причём тут Беларусь?

Опубликовано: 01.07.2025 08:26 , Обновлено: 17.09.2025

Власти Польши уведомили немецкую сторону о возможном восстановления пограничного контроля на границе с Германией. Об этом 30 июня заявил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, на такие же меры власти страны готовы пойти и на польско-литовской границе.

Закрыть границу, введя обязательный пограничный контроль, несмотря на то, что эти страны входят в Шенгенскую зону, Туск пригрозил из-за ситуации с нелегальными мигрантами, передало польское издание Onet.

“Если будут случаи, которые с нашей точки зрения сомнительны, нам придется восстановить контроль на польско-германской границе”, — заявил польский премьер, сославших на ухудшение ситуации с мигрантами на этом направлении. Вернуть же пограничный контроль на польско-литовской границе Туск пообещал в случае ухудшения ситуации с нелегальной миграцией со стороны Беларуси.

“Мы вложили много сил, денег и, к сожалению, пота и крови, чтобы сделать восточную границу с Беларусью надежной”, — подчеркнул Туск и заявил о готовности “принять меры” для того, чтобы люди не пересекали границу нелегально и “не попадали в Польшу с литовского направления”.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис, в свою очередь, в интервью BNS заявил, что литовская сторона не была ещё проинформирована польскими властями о введении контроля на польско-литовской границе. При этом упрёки в том, что Литва является главным источником так называемой вторичной миграции, по мнению Мишутиса, являются необоснованными. По его словам, большинство нелегалов, задержанных поляками, “незаконно пересекли белорусско-латвийскую, а не белорусско-литовскую границу”.

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Представитель Службы охраны государственной границы Литвы сообщил, что в этом году было задержано более 300 таких нелегалов, большинство из них - в Литве. Он также добавил, что количество попыток нелегального пересечения границы в Латвии намного выше, чем в Литве. “Мигранты видят, где проще перейти границу, и едут туда”, — прокомментировал Мишутис.

Согласно официальной статистике литовской стороны, в этом году в Литву не впустили 890 нелегальных иммигрантов. Утверждается, что в прошлом году было зафиксировано 1002 попытки незаконного пересечения границы Беларуси и Литвы. С 2021 года, когда власти страны заговорили о “миграционном кризисе” на границе Беларуси и ЕС, литовские пограничники, по их данным, предотвратили в общей сложности 23,8 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Литва недавно подала иск против Беларуси в Международный суд ООН в Гааге из-за миграционного кризиса и заявила, что намерена взыскать с официального Минска более 200 миллионов евро в качестве компенсации «ущерба».

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В свою очередь представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене потребовал отказаться от “необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции”. Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

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