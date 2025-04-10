Шаг назад? Вслед за Трампом «паузу» во введении пошлин объявил и ЕС

Опубликовано: 10.04.2025 15:37 , Обновлено: 10.04.2025

Наметившееся тарифное противостояние между США и Евросоюзом поставлено на временную паузу. Как сообщило агентство Bloomberg, Европейский союз решил отложить на 90 дней введение своего пакета ответных пошлин против американских товаров. Это произошло буквально сразу же после того, как президент США Дональд Трамп смягчил свои ранее объявленные тарифы для большинства торговых партнёров.

Напомним, 9 апреля ЕС утвердил первый пакет контрмер (пошлины до 25% на американские товары объёмом €21 млрд), которые должны были вступить в силу с 15 апреля. Теперь их введение перенесли.

До 25% на «Харлеи» и джинсы. ЕС ответил на тарифы Трампа «первым пакетом» на €21 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, по данным агентства, что ЕС хочет «дать шанс» переговорам с США, чтобы найти решение торговых споров. Однако предупредила: если переговоры не увенчаются успехом, то «контрмеры вступят в силу».

«Подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Все варианты остаются на столе», — написала она в соцсети X.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как перед этим президент США объявил, что ставка новых универсальных тарифов на импорт из “более чем 75 стран” будет снижена до 10% — но только на 90 дней. При этом он оставил в силе ранее введённые 25%-ные пошлины на сталь, алюминий и автомобили из Европы. А вот тарифы на товары из Китая были не только не снижены, но даже увеличены — с 104% до 125%.

«Отсутствие уважения» — Трамп «немедленно» повысил пошлины для Китая до 125% и объявил «паузу» для «более чем 75 стран»