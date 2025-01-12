Сербия осталась без поставок газа из-за отказа Азербайджана и санкций США против России

Опубликовано: 12.01.2025 10:06 , Обновлено: 12.01.2025

Сербия оказалась в сложном положении из-за одновременного давления с двух сторон. США ввели санкции против главной сербской газовой и нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпрому» и «Газпром нефти», а Азербайджан заявил о прекращении поставок газа в страну.

«Это самые суровые санкции, когда-либо затрагивавшие компанию в Сербии», — заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в пятницу. Новые финансовые санкции, введённые Минфином США против российского энергетического сектора, ставят под угрозу и сербскую нефтегазовую отрасль, если страна продолжит сотрудничать с Россией, [link href=“https://www.politico.eu/article/serbia/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание politico.eu.

«Они требуют от нас полного выхода российских компаний, — сказал Вучич. — Они даже не допускают возможности сохранения 49-процентной доли, а требуют полного выхода из NIS».

Ранее и США, и ЕС критиковали Сербию за то, что «Газпром нефть» владеет 50% акций NIS, а «Газпром» — ещё 6,15%. Сербскому правительству принадлежит лишь 29,8% акций компании.

“Из-за форс-мажора и проблем, которые у них возникли”

В субботу Вучич объявил, что Азербайджан также прекращает поставки газа в Сербию. «Я получил информацию от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажора и проблем, которые у них возникли, мы с сегодняшнего дня не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали в нашу страну каждый день», — заявил Вучич.

Азербайджан поставлял газ в Юго-Восточную Европу и Италию через Трансадриатический трубопровод.

Эти два события, как отмечают наблюдатели, ставят под удар хрупкий геополитический баланс, который Вучич выстраивал более десяти лет, пытаясь лавировать между Западом и Востоком. С одной стороны, он демонстрировал приверженность западным ценностям и политике ЕС, а с другой — поддерживал тесные связи с Россией и Китаем.

Вучич подчеркнул, что Сербия «любит и Москву, и Вашингтон», но будет защищать свои интересы. Он также отметил, что санкции США направлены не конкретно против Сербии, а являются частью «комплексной атаки на Россию» со стороны уходящей администрации Байдена.

Ситуация осложняется и внутренним кризисом в Сербии, включая массовые протесты, вызванные аварией на железнодорожном и автобусном вокзале в Нови-Саде, в результате которой погибли 15 человек. «Это происходит в крайне неподходящий момент для Вучича, когда его бьют со всех сторон на внутреннем фронте из-за студенческих протестов», — отметил Вук Вуксанович, эксперт по влиянию незападных стран на Балканах и старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности. «Возникновение проблем с поставками газа в середине отопительного сезона неизбежно приведёт к росту цен», — добавил он.

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Некоторые эксперты предполагают, что одновременный отказ Азербайджана от поставок может быть попыткой Москвы оказать давление на Сербию. Официально Баку отрицает транспортировку российского газа, но в среде экономистов широко распространено мнение, что страна выступает в роли посредника, помогая Москве обходить санкции.

«Отношения между Москвой и Баку крайне оппортунистические, но также подвержены колебаниям, — считает Вуксанович. — Позволяет ли Азербайджан Москве использовать себя для давления на Сербию, нельзя сказать наверняка, но время введения азербайджанского запрета, безусловно, выглядит неудобно».

Чтобы оказаться вне действия американских санкций, Сербия должна до 12 марта изменить структуру собственности NIS и завершить все финансовые операции с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Эксперты не исключили, что венгерская компания MOL может выкупить российскую долю. Вучич заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

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