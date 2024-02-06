Лидер демократов в Сенате США назвал обстоятельства, при которых Украина может «исчезнуть»

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.02.2024 12:43 , Обновлено: 04.07.2024

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил: если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа, «Украина может исчезнуть». И предположил, что в Европе может начаться война.

«Если мы не поможем Украине, Путин пройдется по всей Украине. И через несколько лет мы можем воевать в Восточной Европе в составе союзников по НАТО. Американцам это не понравится. Слишком многие республиканцы, включая спикера Джонсона, просто до смерти напуганы Дональдом Трампом. Трамп сказал: «Ну, подождите, пока я стану президентом». Это займет как минимум год. За это время Украина может исчезнуть», – заявиллидер демократов в Сенате.

118 миллиардов долларов, но не только для Украины

Напомним, Сенат США 5 февраля опубликовал текст двухпартийного соглашения, в котором идёт речь о помощи Украине в 2024 году. При этом демократы пошли на уступки относительно укрепления границы США с Мексикой, чего хотели республиканцы. Документ был разработан в сенате США, а лидер республиканцев к нижней палате заявил, что договоренности никуда не годятся.

Окончательная сумма в законопроекте – $118 млрд., она включает средства Киеву, на границу, помощь Израилю, и другие приоритеты внешней политики.

Республиканцы и демократы в сенате США договорились о помощи Украине. Но есть нюанс?

Напомним, Трамп публично раскритиковал сенатский законопроект о финансировании Украины, Израиля, Тайваня и южной границы. А спикер Палаты представителей Джонсон говорил, что Палата представителей скорее всего его не утвердит.

Ранее Телеграф писал, что главный экономист Citi Bank по глобальным вопросам и бывший чиновник Министерства финансов США в администрации Обамы Натан Шитс, заявил: он больше не считает “неизбежным” то, что размер китайской экономики превзойдет американскую после того, что Пекин испытал за последние два года.

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